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فيديو المشاجرة الجماعية بالرياض يتفاعل ببيان من الشرطة: تمّ ضبط 14 متورطاً

الكريديس: اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم ضبط (14) شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية (14) شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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فيديو المشاجرة الجماعية بالرياض يتفاعل ببيان من الشرطة: تمّ ضبط 14 متورطاً
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم ضبط (14) شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية (14) شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
01:37 PM

فيديو المشاجرة الجماعية بالرياض يتفاعل ببيان من الشرطة: تمّ ضبط 14 متورطاً

الكريديس: اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم ضبط (14) شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بالعاصمة.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية (14) شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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