النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تحذّر من كارثة بيئية بسبب تسرب النفط من "صافر"

سيتضرّر منه 1.6 مليون يمني معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية

حذرت بريطانيا من خطر حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من السفينة العائمة "صافر".

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم: تسرب النفط من الناقلة صافر سيتضرر منه 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية، وإن عدم القدرة على الوصول إلى الميناء سوف يقيد إمكانية إيصال المساعدات لليمنيين الذين يعتمدون عليها.

وأكدت أن التعافي بسبب تسرب النفط قد يستغرق 25 سنة، وأنه "يمكن أن يتلوث بسببه 8000 بئر؛ ما يعني قلة في توفر المياه وزيادة الأمراض، بالإضافة إلى أن 60 منظمة إغاثة قد تضطر لقطع خدماتها عن 7 ملايين شخص بسبب عدم سلامة الهواء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا تحذّر من كارثة بيئية بسبب تسرب النفط من "صافر"
سبق

حذرت بريطانيا من خطر حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من السفينة العائمة "صافر".

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم: تسرب النفط من الناقلة صافر سيتضرر منه 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية، وإن عدم القدرة على الوصول إلى الميناء سوف يقيد إمكانية إيصال المساعدات لليمنيين الذين يعتمدون عليها.

وأكدت أن التعافي بسبب تسرب النفط قد يستغرق 25 سنة، وأنه "يمكن أن يتلوث بسببه 8000 بئر؛ ما يعني قلة في توفر المياه وزيادة الأمراض، بالإضافة إلى أن 60 منظمة إغاثة قد تضطر لقطع خدماتها عن 7 ملايين شخص بسبب عدم سلامة الهواء.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
05:32 PM

بريطانيا تحذّر من كارثة بيئية بسبب تسرب النفط من "صافر"

سيتضرّر منه 1.6 مليون يمني معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,002

حذرت بريطانيا من خطر حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من السفينة العائمة "صافر".

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم: تسرب النفط من الناقلة صافر سيتضرر منه 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية، وإن عدم القدرة على الوصول إلى الميناء سوف يقيد إمكانية إيصال المساعدات لليمنيين الذين يعتمدون عليها.

وأكدت أن التعافي بسبب تسرب النفط قد يستغرق 25 سنة، وأنه "يمكن أن يتلوث بسببه 8000 بئر؛ ما يعني قلة في توفر المياه وزيادة الأمراض، بالإضافة إلى أن 60 منظمة إغاثة قد تضطر لقطع خدماتها عن 7 ملايين شخص بسبب عدم سلامة الهواء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة