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"مؤشر التعافي الاقتصادي من كورونا".. السعودية تحتل المرتبة الثانية عربياً

بيانات لقياس 3 محاور بينها مرونة النظام الصحي.. 9 دول والإمارات تتصدّر

حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً للبحث الذي نشرته مجموعة "هورايزون" البحثية، وهي هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتتخذ من سويسرا مقراً لها.

وظهرت 9 دول عربية فقط في المؤشر الذي قيم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدّي.

وتمّ اختيار الدول بناءً على توافر البيانات، واستخدام بيانات مصمّمة خصيصاً لقياس ثلاثة محاور رئيسة، هي: مرونة النظام الصحي، وقدرة الدول على استيعاب الصدمة الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية.

وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر؛ كالآتي: احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والسعودية في المرتبة الثانية، والكويت ثالثاً، ومصر رابعاً والأردن خامساً.

وجاءت المغرب في المركز السادس، والجزائر في المركز السابع، ولبنان ثامناً، وفي المركز التاسع جاءت تونس.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مؤشر التعافي الاقتصادي من كورونا".. السعودية تحتل المرتبة الثانية عربياً
سبق

حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً للبحث الذي نشرته مجموعة "هورايزون" البحثية، وهي هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتتخذ من سويسرا مقراً لها.

وظهرت 9 دول عربية فقط في المؤشر الذي قيم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدّي.

وتمّ اختيار الدول بناءً على توافر البيانات، واستخدام بيانات مصمّمة خصيصاً لقياس ثلاثة محاور رئيسة، هي: مرونة النظام الصحي، وقدرة الدول على استيعاب الصدمة الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية.

وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر؛ كالآتي: احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والسعودية في المرتبة الثانية، والكويت ثالثاً، ومصر رابعاً والأردن خامساً.

وجاءت المغرب في المركز السادس، والجزائر في المركز السابع، ولبنان ثامناً، وفي المركز التاسع جاءت تونس.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:08 AM

"مؤشر التعافي الاقتصادي من كورونا".. السعودية تحتل المرتبة الثانية عربياً

بيانات لقياس 3 محاور بينها مرونة النظام الصحي.. 9 دول والإمارات تتصدّر

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خالد علي - جدة
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حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقاً للبحث الذي نشرته مجموعة "هورايزون" البحثية، وهي هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتتخذ من سويسرا مقراً لها.

وظهرت 9 دول عربية فقط في المؤشر الذي قيم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدّي.

وتمّ اختيار الدول بناءً على توافر البيانات، واستخدام بيانات مصمّمة خصيصاً لقياس ثلاثة محاور رئيسة، هي: مرونة النظام الصحي، وقدرة الدول على استيعاب الصدمة الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية.

وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر؛ كالآتي: احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والسعودية في المرتبة الثانية، والكويت ثالثاً، ومصر رابعاً والأردن خامساً.

وجاءت المغرب في المركز السادس، والجزائر في المركز السابع، ولبنان ثامناً، وفي المركز التاسع جاءت تونس.

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