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مصرع معلمة وسائقها وإصابة ابنتها إثر اصطدام جمل سائب بمركبتهم في تثليث

وسط تساؤل الكثير من التربويين حول تبكير إجازة معلمات الروضة

في الأسبوع الذي أسمته الوزارة بالأسبوع الحي، توفيت معلمة من أهالي الأفلاج تعمل في رياض أطفال بإحدى الروضات التابعة لمحافظة بيشة، وأصيبت ابنتها وتوفي السائق بعد اصطدام مركبتهم بجمل سائب، وسط تساؤل الكثير من التربويين حول تبكير إجازة معلمات روضة الأطفال وربط إجازتهن بالمراحل الأخرى.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، أن المعلمة المتوفاة تعمل في روضة الغزالة التابعة لمحافظة تثليث، وقع لها حادث خارج وقت العمل، بعد اصطدام المركبة بجمل سائب تسبب بوفاة المعلمة وسائقها وإصابة ابنتها، مبيناً أن مدير تعليم بيشة الأستاذ نايف سلطان الهاجري ينقل التعازي لذويها.

وأشار "السبيعي" إلى أن الإدارة استقبلت ذويها هذا اليوم، فقد وصلوا عن طريق البر وأسكنتهم على نفقة الإدارة، وتم تجهيز إجراءات نقل الجثمان لذويها، مبيناً أن ذويها حالياً في بيشة وتمت متابعة حالة ابنة المعلمة التي ترقد في العناية المركزة في مستشفى الملك عبدالله وحالتها مستقرة.

وأوضح أن إجراءات نقل الجثمان سوق تتم غداً بمشيئة الله، داعياً الله لها المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع معلمة وسائقها وإصابة ابنتها إثر اصطدام جمل سائب بمركبتهم في تثليث
سبق

في الأسبوع الذي أسمته الوزارة بالأسبوع الحي، توفيت معلمة من أهالي الأفلاج تعمل في رياض أطفال بإحدى الروضات التابعة لمحافظة بيشة، وأصيبت ابنتها وتوفي السائق بعد اصطدام مركبتهم بجمل سائب، وسط تساؤل الكثير من التربويين حول تبكير إجازة معلمات روضة الأطفال وربط إجازتهن بالمراحل الأخرى.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، أن المعلمة المتوفاة تعمل في روضة الغزالة التابعة لمحافظة تثليث، وقع لها حادث خارج وقت العمل، بعد اصطدام المركبة بجمل سائب تسبب بوفاة المعلمة وسائقها وإصابة ابنتها، مبيناً أن مدير تعليم بيشة الأستاذ نايف سلطان الهاجري ينقل التعازي لذويها.

وأشار "السبيعي" إلى أن الإدارة استقبلت ذويها هذا اليوم، فقد وصلوا عن طريق البر وأسكنتهم على نفقة الإدارة، وتم تجهيز إجراءات نقل الجثمان لذويها، مبيناً أن ذويها حالياً في بيشة وتمت متابعة حالة ابنة المعلمة التي ترقد في العناية المركزة في مستشفى الملك عبدالله وحالتها مستقرة.

وأوضح أن إجراءات نقل الجثمان سوق تتم غداً بمشيئة الله، داعياً الله لها المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:46 AM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:51 AM

مصرع معلمة وسائقها وإصابة ابنتها إثر اصطدام جمل سائب بمركبتهم في تثليث

وسط تساؤل الكثير من التربويين حول تبكير إجازة معلمات الروضة

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سعود الدعجاني - بيشة
37
20,521

في الأسبوع الذي أسمته الوزارة بالأسبوع الحي، توفيت معلمة من أهالي الأفلاج تعمل في رياض أطفال بإحدى الروضات التابعة لمحافظة بيشة، وأصيبت ابنتها وتوفي السائق بعد اصطدام مركبتهم بجمل سائب، وسط تساؤل الكثير من التربويين حول تبكير إجازة معلمات روضة الأطفال وربط إجازتهن بالمراحل الأخرى.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، أن المعلمة المتوفاة تعمل في روضة الغزالة التابعة لمحافظة تثليث، وقع لها حادث خارج وقت العمل، بعد اصطدام المركبة بجمل سائب تسبب بوفاة المعلمة وسائقها وإصابة ابنتها، مبيناً أن مدير تعليم بيشة الأستاذ نايف سلطان الهاجري ينقل التعازي لذويها.

وأشار "السبيعي" إلى أن الإدارة استقبلت ذويها هذا اليوم، فقد وصلوا عن طريق البر وأسكنتهم على نفقة الإدارة، وتم تجهيز إجراءات نقل الجثمان لذويها، مبيناً أن ذويها حالياً في بيشة وتمت متابعة حالة ابنة المعلمة التي ترقد في العناية المركزة في مستشفى الملك عبدالله وحالتها مستقرة.

وأوضح أن إجراءات نقل الجثمان سوق تتم غداً بمشيئة الله، داعياً الله لها المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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