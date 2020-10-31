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شرطة عسير تحدِّد هوية المسؤول عن تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية في استراحة بـ"تثليث"

"الدباش": جارٍ العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي وصاحب المنشأة وكل مَن حضر

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمُّع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث دون التقيُّد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأضاف بأنه يجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل مَن حضر.

فيروس كورونا الجديد شرطة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة عسير تحدِّد هوية المسؤول عن تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية في استراحة بـ"تثليث"
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمُّع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث دون التقيُّد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأضاف بأنه يجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل مَن حضر.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
11:16 PM
اخر تعديل
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
12:03 AM

شرطة عسير تحدِّد هوية المسؤول عن تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية في استراحة بـ"تثليث"

"الدباش": جارٍ العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي وصاحب المنشأة وكل مَن حضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمُّع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث دون التقيُّد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأضاف بأنه يجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل مَن حضر.

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