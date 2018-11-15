الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي في الدورة الدولية

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الجمعة ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية بالإمارات، والتي تمتد منافساتها حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" منتخب الإمارات في السابعة والربع مساء بتوقيت الإمارات (السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب شباب الأهلي دبي بمدينة دبي.

ميدانيًا، عاود الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة الأمس أمام منتخب كوريا الجنوبية مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر، أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.