النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي في الدورة الدولية

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الجمعة ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية بالإمارات، والتي تمتد منافساتها حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" منتخب الإمارات في السابعة والربع مساء بتوقيت الإمارات (السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب شباب الأهلي دبي بمدينة دبي.

ميدانيًا، عاود الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة الأمس أمام منتخب كوريا الجنوبية مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر، أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

الأخضر الأولمبي طوكيو 2020 كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي في الدورة الدولية
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الجمعة ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية بالإمارات، والتي تمتد منافساتها حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" منتخب الإمارات في السابعة والربع مساء بتوقيت الإمارات (السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب شباب الأهلي دبي بمدينة دبي.

ميدانيًا، عاود الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة الأمس أمام منتخب كوريا الجنوبية مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر، أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:05 PM

الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي في الدورة الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الجمعة ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية بالإمارات، والتي تمتد منافساتها حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" منتخب الإمارات في السابعة والربع مساء بتوقيت الإمارات (السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب شباب الأهلي دبي بمدينة دبي.

ميدانيًا، عاود الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة الأمس أمام منتخب كوريا الجنوبية مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر، أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,388
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,949

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة