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"إرادة جدة" ينظم مؤتمر القيادة والتحول في القطاع الصحي

ينطلق غدًا الجمعة ويرتبط بالتحول الرقمي والتقني والتكنولوجي

ينطلق غداً الجمعة مؤتمر القيادة والتحول في القطاع الصحي الذي ينظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة على مدار يومي الجمعة والسبت المصادف للأول والثاني من أكتوبر الجاري من الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً ويشتمل على ثمان جلسات مرتبطة إرتباطًا مباشرًا بالتحول الرقمي والتقني والتكنولوجي والذي يأتي ضمن أهداف الرؤية ٢٠٣٠م.
ونوهت إدارة المجمع بهذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين الذين يشاركون في المؤتمر، وكذلك المستفيدين من بقية القطاعات لكسب العديد والمزيد من المهارات والمعلومات اللازمة من أجل التحول في الرعاية الصحية.

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"إرادة جدة" ينظم مؤتمر القيادة والتحول في القطاع الصحي
سبق

ينطلق غداً الجمعة مؤتمر القيادة والتحول في القطاع الصحي الذي ينظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة على مدار يومي الجمعة والسبت المصادف للأول والثاني من أكتوبر الجاري من الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً ويشتمل على ثمان جلسات مرتبطة إرتباطًا مباشرًا بالتحول الرقمي والتقني والتكنولوجي والذي يأتي ضمن أهداف الرؤية ٢٠٣٠م.
ونوهت إدارة المجمع بهذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين الذين يشاركون في المؤتمر، وكذلك المستفيدين من بقية القطاعات لكسب العديد والمزيد من المهارات والمعلومات اللازمة من أجل التحول في الرعاية الصحية.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
05:01 PM

"إرادة جدة" ينظم مؤتمر القيادة والتحول في القطاع الصحي

ينطلق غدًا الجمعة ويرتبط بالتحول الرقمي والتقني والتكنولوجي

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عبدالله الراجحي - جدة
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ينطلق غداً الجمعة مؤتمر القيادة والتحول في القطاع الصحي الذي ينظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة على مدار يومي الجمعة والسبت المصادف للأول والثاني من أكتوبر الجاري من الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً ويشتمل على ثمان جلسات مرتبطة إرتباطًا مباشرًا بالتحول الرقمي والتقني والتكنولوجي والذي يأتي ضمن أهداف الرؤية ٢٠٣٠م.
ونوهت إدارة المجمع بهذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين الذين يشاركون في المؤتمر، وكذلك المستفيدين من بقية القطاعات لكسب العديد والمزيد من المهارات والمعلومات اللازمة من أجل التحول في الرعاية الصحية.

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