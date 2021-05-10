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سدود المملكة تحصد 63 مليون متر مكعب خلال أبريل

مختلف المناطق شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

حصدت السدود في أنحاء المملكة أكثر من ٦٣ مليون متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار التي هطلت خلال شهر إبريل ٢٠٢١، فيما شهد الشهر ذاته تصريف نحو ٣٨ مليون متر مكعب من مياه السدود لتغذية آبار المزارعين.

وتأثرت مختلف مناطق المملكة خلال شهر "أبريل" بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جـازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائـل والقصيم والريـاض والجوف وتبوك، وبلغ متوسط الأمطار ١٤ ملم، وهو أعلى من المتوسط العام لسجل 40 سنة الذي يبلغ ١٢.٥ ملم، فيما بلغ متوسط الأمطار ٦ ملم خلال إبريل عام ٢٠٢٠.

وتلقت سدود منطقة جـازان الكمية الأكـبر من المياه خلال تلك الفترة عبر سيول واردة بلغت كميتها أكثر من ٢٧ مليون متر مكعب.

وحصدت سدود منطقة مكة المكرمة خلال شهر إبريل الماضي 16 مليون متر مكعب من مياه السيول، وبلغ متوسط الهاطل المطري على المنطقة خلال الشهر ذاته 22.2 ملم، فيما كان متوسط الهاطل المطري خلال "إبريل" 2020 نحو 9.5 ملم.

وبلغ أعلى عدد محطات سجلت قراءات ١٢٥ محطة يوم ٢٧ إبريل، فيما سُجلت أعلى قراءة يوم ٣٠ إبريل في محطة العارضة بمنطقة جازان بواقع ٧٥ ملم، وبلغ عدد المحطات التي سجلت أمطار في الشهر ذاته ٧٨٥ محطة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للأرصاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سدود المملكة تحصد 63 مليون متر مكعب خلال أبريل
سبق

حصدت السدود في أنحاء المملكة أكثر من ٦٣ مليون متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار التي هطلت خلال شهر إبريل ٢٠٢١، فيما شهد الشهر ذاته تصريف نحو ٣٨ مليون متر مكعب من مياه السدود لتغذية آبار المزارعين.

وتأثرت مختلف مناطق المملكة خلال شهر "أبريل" بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جـازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائـل والقصيم والريـاض والجوف وتبوك، وبلغ متوسط الأمطار ١٤ ملم، وهو أعلى من المتوسط العام لسجل 40 سنة الذي يبلغ ١٢.٥ ملم، فيما بلغ متوسط الأمطار ٦ ملم خلال إبريل عام ٢٠٢٠.

وتلقت سدود منطقة جـازان الكمية الأكـبر من المياه خلال تلك الفترة عبر سيول واردة بلغت كميتها أكثر من ٢٧ مليون متر مكعب.

وحصدت سدود منطقة مكة المكرمة خلال شهر إبريل الماضي 16 مليون متر مكعب من مياه السيول، وبلغ متوسط الهاطل المطري على المنطقة خلال الشهر ذاته 22.2 ملم، فيما كان متوسط الهاطل المطري خلال "إبريل" 2020 نحو 9.5 ملم.

وبلغ أعلى عدد محطات سجلت قراءات ١٢٥ محطة يوم ٢٧ إبريل، فيما سُجلت أعلى قراءة يوم ٣٠ إبريل في محطة العارضة بمنطقة جازان بواقع ٧٥ ملم، وبلغ عدد المحطات التي سجلت أمطار في الشهر ذاته ٧٨٥ محطة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للأرصاد.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
04:52 PM

سدود المملكة تحصد 63 مليون متر مكعب خلال أبريل

مختلف المناطق شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت السدود في أنحاء المملكة أكثر من ٦٣ مليون متر مكعب من المياه نتيجة الأمطار التي هطلت خلال شهر إبريل ٢٠٢١، فيما شهد الشهر ذاته تصريف نحو ٣٨ مليون متر مكعب من مياه السدود لتغذية آبار المزارعين.

وتأثرت مختلف مناطق المملكة خلال شهر "أبريل" بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جـازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق حائـل والقصيم والريـاض والجوف وتبوك، وبلغ متوسط الأمطار ١٤ ملم، وهو أعلى من المتوسط العام لسجل 40 سنة الذي يبلغ ١٢.٥ ملم، فيما بلغ متوسط الأمطار ٦ ملم خلال إبريل عام ٢٠٢٠.

وتلقت سدود منطقة جـازان الكمية الأكـبر من المياه خلال تلك الفترة عبر سيول واردة بلغت كميتها أكثر من ٢٧ مليون متر مكعب.

وحصدت سدود منطقة مكة المكرمة خلال شهر إبريل الماضي 16 مليون متر مكعب من مياه السيول، وبلغ متوسط الهاطل المطري على المنطقة خلال الشهر ذاته 22.2 ملم، فيما كان متوسط الهاطل المطري خلال "إبريل" 2020 نحو 9.5 ملم.

وبلغ أعلى عدد محطات سجلت قراءات ١٢٥ محطة يوم ٢٧ إبريل، فيما سُجلت أعلى قراءة يوم ٣٠ إبريل في محطة العارضة بمنطقة جازان بواقع ٧٥ ملم، وبلغ عدد المحطات التي سجلت أمطار في الشهر ذاته ٧٨٥ محطة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للأرصاد.

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