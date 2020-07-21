"الركن الخامس ومناسك" برنامجان لـ"الشؤون الإسلامية" لحج هذا العام

يُبثّان عبر القناة السعودية الأولى.. بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة

تشرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى حلقات برنامج "الركن الخامس" يوم غدٍ، الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون عبر القناة السعودية الأولى، بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة ويستمر طيلة أيام الحج.

وتنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام برنامج "مناسك" الذي يُبث عبر إذاعة القرآن الكريم يومياً بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء، ويستمر طيلة أيام الحج، بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة الرسميين بالوزارة.

ويأتي البرنامجان ضمن البرامج الإعلامية التوعوية التي تنفذها الوزارة في موسم حج هذا العام 1441هـ، في إطار خدمة المجتمع وتفعيل دورها بهدف تبصير الناس بآداب وأحكام الحج.