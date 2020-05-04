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"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

منعاً لتفشي "كورونا" بين العمال.. سلطنة عمان تغلق منطقة صناعية حتى إشعار آخر

تعد الثالثة بعد مدينة مطرح وسوق بلدة جعلان

أغلقت السلطات في سلطنة عُمان اليوم (الاثنين) منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بلدية عُمان أن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر، حرصًا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة، وفقاً لـ"رويترز".

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل (نيسان) الدخول أو الخروج من محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقًا للأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.

فيروس كورونا الجديد

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منعاً لتفشي "كورونا" بين العمال.. سلطنة عمان تغلق منطقة صناعية حتى إشعار آخر
سبق

أغلقت السلطات في سلطنة عُمان اليوم (الاثنين) منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بلدية عُمان أن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر، حرصًا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة، وفقاً لـ"رويترز".

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل (نيسان) الدخول أو الخروج من محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقًا للأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:32 PM

منعاً لتفشي "كورونا" بين العمال.. سلطنة عمان تغلق منطقة صناعية حتى إشعار آخر

تعد الثالثة بعد مدينة مطرح وسوق بلدة جعلان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت السلطات في سلطنة عُمان اليوم (الاثنين) منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بلدية عُمان أن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر، حرصًا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة، وفقاً لـ"رويترز".

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل (نيسان) الدخول أو الخروج من محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقًا للأقمشة في بلدة جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.

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