وفي تلك الأثناء أُصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة الطالبية شمال بغداد.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة، كانت تقلُّهم على طريق قناة الجيش شرق بغداد.

أُصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة أمس الأحد في حادثَيْن أمنيَّيْن منفصلَيْن، وقعا بالعاصمة العراقية بغداد.

بغداد.. إصابة 4 مدنيين بجروح في انفجارَيْن بموقعَيْن منفصلَيْن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-20 أُصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة أمس الأحد في حادثَيْن أمنيَّيْن منفصلَيْن، وقعا بالعاصمة العراقية بغداد. وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة، كانت تقلُّهم على طريق قناة الجيش شرق بغداد. وفي تلك الأثناء أُصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة الطالبية شمال بغداد.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 01:37 AM

بغداد.. إصابة 4 مدنيين بجروح في انفجارَيْن بموقعَيْن منفصلَيْن بينهم امرأة أُصيبت في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطالبية





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أُصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة أمس الأحد في حادثَيْن أمنيَّيْن منفصلَيْن، وقعا بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة، كانت تقلُّهم على طريق قناة الجيش شرق بغداد.

وفي تلك الأثناء أُصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة الطالبية شمال بغداد.