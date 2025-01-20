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بغداد.. إصابة 4 مدنيين بجروح في انفجارَيْن بموقعَيْن منفصلَيْن

بينهم امرأة أُصيبت في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطالبية

أُصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة أمس الأحد في حادثَيْن أمنيَّيْن منفصلَيْن، وقعا بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة، كانت تقلُّهم على طريق قناة الجيش شرق بغداد.

وفي تلك الأثناء أُصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة الطالبية شمال بغداد.

العراق بغداد انفجار عبوة ناسفة

الرئيسية/ أخبار العالم

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بغداد.. إصابة 4 مدنيين بجروح في انفجارَيْن بموقعَيْن منفصلَيْن
سبق

أُصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة أمس الأحد في حادثَيْن أمنيَّيْن منفصلَيْن، وقعا بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة، كانت تقلُّهم على طريق قناة الجيش شرق بغداد.

وفي تلك الأثناء أُصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة الطالبية شمال بغداد.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
01:37 AM

بغداد.. إصابة 4 مدنيين بجروح في انفجارَيْن بموقعَيْن منفصلَيْن

بينهم امرأة أُصيبت في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطالبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أُصيب 4 مدنيين بجروح متفاوتة أمس الأحد في حادثَيْن أمنيَّيْن منفصلَيْن، وقعا بالعاصمة العراقية بغداد.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة، كانت تقلُّهم على طريق قناة الجيش شرق بغداد.

وفي تلك الأثناء أُصيبت امرأة بجروح بانفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق في منطقة الطالبية شمال بغداد.

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