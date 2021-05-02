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ضبط عددٍ من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات بالأحساء

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأوضح أنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا.

شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية فيروس كورونا الجديد الأحساء شرطة الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط عددٍ من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات بالأحساء
سبق

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأوضح أنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:53 AM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:57 AM

ضبط عددٍ من المواطنين خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات بالأحساء

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,082

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة الأحساء، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأوضح أنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا.

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