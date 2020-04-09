النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سينفتح الناس إلى حد ما".. بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء "كورونا" في أمريكا

اعتبر أن التباعد الاجتماعي هو السبيل المتاح لمكافحة الوباء

رجح الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أن الأمريكيين لن يكونوا آمنين تمامًا من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى خريف العام المقبل، نظرًا لأن عملية تطوير اللقاح وتوزيعها ستستغرق أكثر من عام، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الخميس).

وذكر "غيتس" أن التباعد الاجتماعي هو السبيل المتاح حالياً، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحد من انتشاره والتقليل من تأثيره على المواطنين.

وأضاف أن الهدف من التباعد الاجتماعي هو خفض رقم الإصابات إلى المستوى الذي يمكن عنده تتبع المصابين للإبقاء على الحجر الصحي محدود النطاق.

ولفت إلى أن اللقاح أمر بالغ الأهمية، لكن حتى يمكن الحصول عليه، لن تكون الأمور طبيعية حقًا، ويمكن أن ينفتح الناس إلى حد ما، إلا أن خطر تجدد العدوى سيظل قائمًا حتى يكون لدينا تطعيم على نطاق واسع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"سينفتح الناس إلى حد ما".. بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء "كورونا" في أمريكا
سبق

رجح الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أن الأمريكيين لن يكونوا آمنين تمامًا من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى خريف العام المقبل، نظرًا لأن عملية تطوير اللقاح وتوزيعها ستستغرق أكثر من عام، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الخميس).

وذكر "غيتس" أن التباعد الاجتماعي هو السبيل المتاح حالياً، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحد من انتشاره والتقليل من تأثيره على المواطنين.

وأضاف أن الهدف من التباعد الاجتماعي هو خفض رقم الإصابات إلى المستوى الذي يمكن عنده تتبع المصابين للإبقاء على الحجر الصحي محدود النطاق.

ولفت إلى أن اللقاح أمر بالغ الأهمية، لكن حتى يمكن الحصول عليه، لن تكون الأمور طبيعية حقًا، ويمكن أن ينفتح الناس إلى حد ما، إلا أن خطر تجدد العدوى سيظل قائمًا حتى يكون لدينا تطعيم على نطاق واسع.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:31 PM

"سينفتح الناس إلى حد ما".. بيل غيتس يحدد تاريخ انتهاء "كورونا" في أمريكا

اعتبر أن التباعد الاجتماعي هو السبيل المتاح لمكافحة الوباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
9,431

رجح الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أن الأمريكيين لن يكونوا آمنين تمامًا من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى خريف العام المقبل، نظرًا لأن عملية تطوير اللقاح وتوزيعها ستستغرق أكثر من عام، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الخميس).

وذكر "غيتس" أن التباعد الاجتماعي هو السبيل المتاح حالياً، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحد من انتشاره والتقليل من تأثيره على المواطنين.

وأضاف أن الهدف من التباعد الاجتماعي هو خفض رقم الإصابات إلى المستوى الذي يمكن عنده تتبع المصابين للإبقاء على الحجر الصحي محدود النطاق.

ولفت إلى أن اللقاح أمر بالغ الأهمية، لكن حتى يمكن الحصول عليه، لن تكون الأمور طبيعية حقًا، ويمكن أن ينفتح الناس إلى حد ما، إلا أن خطر تجدد العدوى سيظل قائمًا حتى يكون لدينا تطعيم على نطاق واسع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,164
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,810
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,089

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة