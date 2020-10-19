كشف شاهد عيان تفاصيل نجاته من موت محقق تحت أنقاض مبنى المجمع التجاري بالشرقية، منوهاً بأن نجاته بفضل الله، ثم بفضل دعاء الوالدين ورضاهم. وقال المهندس عبدالله أبو حبلة لبرنامج "ياهلا": "نجاتي بفضل الله ثم بفضل دعاء الوالدين، كنت في طريقي إلى اجتماع خارج المبنى الذي أعمل فيه، وذهبت إلى سيارتي التي كانت في القبو، وفي أثناء سيري في نصف الدرج إلى مواقف السيارات في القبو شعرت بضغط هواء شديد صاعد من القبو، وأحسست بزوبعة هواء، والذي كان فيما يبدو بداية انهيار السقف، فسارعت حينها بالخروج من المكان". ووصف مشاهدته لنفسه مرة أخرى عبر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الصعب؛ كونه عايش تلك اللحظات الحرجة والصعبة للغاية، موضحاً أن سيارته أيضاً سليمة بفضل الله، ورضى الوالدين. وأشاد "أبو حبلة" بالسرعة الفائقة للدفاع المدني والأمانة وبالتجهيزات الكبيرة التي وفرتها الجهات الحكومية في عمليات الإنقاذ والإسعاف. وكان مقطع فيديو متداول أظهر، لحظة نجاة شخص من الانهيار الذي حدث أمس في مبنى المواقف في الخبر. وأوضح المقطع نجاة شخص من الموت بأعجوبة بعد دخوله إلى المبنى لحظة انهيار كل ما حوله من مبانٍ، وخرج دون أن يصيبه مكروه. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني باشرت حـادث الانهيار، وأعلنت إنقاذ عدد من الأشخاص كانوا محتجزين نتيجة الحادث.

شاهد.. الناجي من انهيار مواقف المجمع التجاري بالشرقية يروي تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض المبنى عبدالحكيم شار سبق 2020-10-19 كشف شاهد عيان تفاصيل نجاته من موت محقق تحت أنقاض مبنى المجمع التجاري بالشرقية، منوهاً بأن نجاته بفضل الله، ثم بفضل دعاء الوالدين ورضاهم.



وقال المهندس عبدالله أبو حبلة لبرنامج "ياهلا": "نجاتي بفضل الله ثم بفضل دعاء الوالدين، كنت في طريقي إلى اجتماع خارج المبنى الذي أعمل فيه، وذهبت إلى سيارتي التي كانت في القبو، وفي أثناء سيري في نصف الدرج إلى مواقف السيارات في القبو شعرت بضغط هواء شديد صاعد من القبو، وأحسست بزوبعة هواء، والذي كان فيما يبدو بداية انهيار السقف، فسارعت حينها بالخروج من المكان".



ووصف مشاهدته لنفسه مرة أخرى عبر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الصعب؛ كونه عايش تلك اللحظات الحرجة والصعبة للغاية، موضحاً أن سيارته أيضاً سليمة بفضل الله، ورضى الوالدين.



وأشاد "أبو حبلة" بالسرعة الفائقة للدفاع المدني والأمانة وبالتجهيزات الكبيرة التي وفرتها الجهات الحكومية في عمليات الإنقاذ والإسعاف.



وكان مقطع فيديو متداول أظهر، لحظة نجاة شخص من الانهيار الذي حدث أمس في مبنى المواقف في الخبر.



وأوضح المقطع نجاة شخص من الموت بأعجوبة بعد دخوله إلى المبنى لحظة انهيار كل ما حوله من مبانٍ، وخرج دون أن يصيبه مكروه.



وكانت المديرية العامة للدفاع المدني باشرت حـادث الانهيار، وأعلنت إنقاذ عدد من الأشخاص كانوا محتجزين نتيجة الحادث.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:26 PM

شاهد.. الناجي من انهيار مواقف المجمع التجاري بالشرقية يروي تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض المبنى قال: نجاتي بفضل الله ثم بفضل دعاء الوالدين ورضاهم





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كشف شاهد عيان تفاصيل نجاته من موت محقق تحت أنقاض مبنى المجمع التجاري بالشرقية، منوهاً بأن نجاته بفضل الله، ثم بفضل دعاء الوالدين ورضاهم.



وقال المهندس عبدالله أبو حبلة لبرنامج "ياهلا": "نجاتي بفضل الله ثم بفضل دعاء الوالدين، كنت في طريقي إلى اجتماع خارج المبنى الذي أعمل فيه، وذهبت إلى سيارتي التي كانت في القبو، وفي أثناء سيري في نصف الدرج إلى مواقف السيارات في القبو شعرت بضغط هواء شديد صاعد من القبو، وأحسست بزوبعة هواء، والذي كان فيما يبدو بداية انهيار السقف، فسارعت حينها بالخروج من المكان".



ووصف مشاهدته لنفسه مرة أخرى عبر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الصعب؛ كونه عايش تلك اللحظات الحرجة والصعبة للغاية، موضحاً أن سيارته أيضاً سليمة بفضل الله، ورضى الوالدين.



وأشاد "أبو حبلة" بالسرعة الفائقة للدفاع المدني والأمانة وبالتجهيزات الكبيرة التي وفرتها الجهات الحكومية في عمليات الإنقاذ والإسعاف.



وكان مقطع فيديو متداول أظهر، لحظة نجاة شخص من الانهيار الذي حدث أمس في مبنى المواقف في الخبر.



وأوضح المقطع نجاة شخص من الموت بأعجوبة بعد دخوله إلى المبنى لحظة انهيار كل ما حوله من مبانٍ، وخرج دون أن يصيبه مكروه.



وكانت المديرية العامة للدفاع المدني باشرت حـادث الانهيار، وأعلنت إنقاذ عدد من الأشخاص كانوا محتجزين نتيجة الحادث.