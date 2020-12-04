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"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية

إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية
سبق

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
02:15 PM

ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية

إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.

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