ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية
إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.
فيروس كورونا الجديد
ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-04
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
02:15 PM
ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية
إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.