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بينها "قناة العالم".. إيران تتّجه لإغلاق شبكات إعلامية بسبب نقص الأموال

لا تستطيع دفع رسوم بث الأقمار الصناعية والتشغيل ورواتب الموظفين

تتجه إيران إلى إغلاق عدد من القنوات والشبكات الإعلامية باللغات الأجنبية بما فيها قناة "برس تي في" وقناة العالم الإخبارية التي تبث باللغة العربية.

وأشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلًا عن بيمان جبلي، نائب رئيس الخدمات الخارجية للبث للشبكات الإيرانية؛ إلى أن قناة العالم التي تبثّ باللغة العربية يتوقع أن يتم إغلاقها خلال أيام أو أسابيع، إلى جانب القنوات والشبكات الإعلامية الأخرى بسبب نقص في الأموال واستمرار تخفيض الحكومة الإيرانية للميزانيات.

وأشار التقرير إلى أن شبكة "آيريب" الإيرانية ومحطة إذاعة "داري" التي تبث باللغة الأفغانية من كابول، تم إغلاقهما فعليًّا؛ حيث إن الحكومة الإيرانية لم تعد تستطيع دفع رسوم بث الأقمار الصناعية والتشغيل ورواتب الموظفين.

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بينها "قناة العالم".. إيران تتّجه لإغلاق شبكات إعلامية بسبب نقص الأموال
سبق

تتجه إيران إلى إغلاق عدد من القنوات والشبكات الإعلامية باللغات الأجنبية بما فيها قناة "برس تي في" وقناة العالم الإخبارية التي تبث باللغة العربية.

وأشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلًا عن بيمان جبلي، نائب رئيس الخدمات الخارجية للبث للشبكات الإيرانية؛ إلى أن قناة العالم التي تبثّ باللغة العربية يتوقع أن يتم إغلاقها خلال أيام أو أسابيع، إلى جانب القنوات والشبكات الإعلامية الأخرى بسبب نقص في الأموال واستمرار تخفيض الحكومة الإيرانية للميزانيات.

وأشار التقرير إلى أن شبكة "آيريب" الإيرانية ومحطة إذاعة "داري" التي تبث باللغة الأفغانية من كابول، تم إغلاقهما فعليًّا؛ حيث إن الحكومة الإيرانية لم تعد تستطيع دفع رسوم بث الأقمار الصناعية والتشغيل ورواتب الموظفين.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:25 PM

بينها "قناة العالم".. إيران تتّجه لإغلاق شبكات إعلامية بسبب نقص الأموال

لا تستطيع دفع رسوم بث الأقمار الصناعية والتشغيل ورواتب الموظفين

A A A
خالد علي - جدة
6
2,507

تتجه إيران إلى إغلاق عدد من القنوات والشبكات الإعلامية باللغات الأجنبية بما فيها قناة "برس تي في" وقناة العالم الإخبارية التي تبث باللغة العربية.

وأشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلًا عن بيمان جبلي، نائب رئيس الخدمات الخارجية للبث للشبكات الإيرانية؛ إلى أن قناة العالم التي تبثّ باللغة العربية يتوقع أن يتم إغلاقها خلال أيام أو أسابيع، إلى جانب القنوات والشبكات الإعلامية الأخرى بسبب نقص في الأموال واستمرار تخفيض الحكومة الإيرانية للميزانيات.

وأشار التقرير إلى أن شبكة "آيريب" الإيرانية ومحطة إذاعة "داري" التي تبث باللغة الأفغانية من كابول، تم إغلاقهما فعليًّا؛ حيث إن الحكومة الإيرانية لم تعد تستطيع دفع رسوم بث الأقمار الصناعية والتشغيل ورواتب الموظفين.

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