النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضربة موجعة للهلال .. غياب " الفرج " لثلاثة أسابيع و "جانغ" يخضع لعلاج تأهيلي

بات في حكم المؤكد غياب قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، عن مشاركة فريقه، لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ .

كما يغيب مدافع الأزرق الكوري "جانغ هيون " لمدة أسبوع، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، فيما يواصل محمد البريك برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني .

ويحل الأزرق ضيفاً على الباطن، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى لتجاوز المركز الرابع في سلم الترتيب (30 نقطة) والعودة للمنافسة على الصدارة من جديد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضربة موجعة للهلال .. غياب " الفرج " لثلاثة أسابيع و "جانغ" يخضع لعلاج تأهيلي
سبق

بات في حكم المؤكد غياب قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، عن مشاركة فريقه، لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ .

كما يغيب مدافع الأزرق الكوري "جانغ هيون " لمدة أسبوع، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، فيما يواصل محمد البريك برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني .

ويحل الأزرق ضيفاً على الباطن، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى لتجاوز المركز الرابع في سلم الترتيب (30 نقطة) والعودة للمنافسة على الصدارة من جديد .

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:19 PM

ضربة موجعة للهلال .. غياب " الفرج " لثلاثة أسابيع و "جانغ" يخضع لعلاج تأهيلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,134

بات في حكم المؤكد غياب قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، عن مشاركة فريقه، لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ .

كما يغيب مدافع الأزرق الكوري "جانغ هيون " لمدة أسبوع، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، فيما يواصل محمد البريك برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني .

ويحل الأزرق ضيفاً على الباطن، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى لتجاوز المركز الرابع في سلم الترتيب (30 نقطة) والعودة للمنافسة على الصدارة من جديد .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,706

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة