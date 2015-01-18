ضربة موجعة للهلال .. غياب " الفرج " لثلاثة أسابيع و "جانغ" يخضع لعلاج تأهيلي

بات في حكم المؤكد غياب قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، عن مشاركة فريقه، لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ .

كما يغيب مدافع الأزرق الكوري "جانغ هيون " لمدة أسبوع، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، فيما يواصل محمد البريك برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني .

ويحل الأزرق ضيفاً على الباطن، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى لتجاوز المركز الرابع في سلم الترتيب (30 نقطة) والعودة للمنافسة على الصدارة من جديد .