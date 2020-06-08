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المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد": مع تأثيرات مصاحبة للحالة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة - المهد - بدر، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 6 مساءً
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة - المهد - بدر، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:48 AM

المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد": مع تأثيرات مصاحبة للحالة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة - المهد - بدر، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

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