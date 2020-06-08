المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد": مع تأثيرات مصاحبة للحالة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة - المهد - بدر، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.