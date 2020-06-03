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مبادرة "عودة" تنهي مغادرة 12.798 مستفيداً

من 29 شعبان لـ 11 شوال من مختلف الجنسيات

بلغ عدد المسجلين في مبادرة "عودة" المتاحة من خلال منصة "أبشر" من حاملي تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي والتأشيرات بكل أنواعها خلال الفترة من 29 شعبان حتى 11 شوال 1441هـ حوالي 178.452 مستفيداً من مختلف الجنسيات.

وأنهت المبادرة مغادرة 12.798 مستفيداً، وذلك بعد موافقة دولهم على استقبالهم، حيث تمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والنهائي) والتأشيرات بكل أنواعها من السفـر جـواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.

ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية "رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول"، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.


يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، بالإضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

مبادرة عودة منصة أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة "عودة" تنهي مغادرة 12.798 مستفيداً
سبق

بلغ عدد المسجلين في مبادرة "عودة" المتاحة من خلال منصة "أبشر" من حاملي تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي والتأشيرات بكل أنواعها خلال الفترة من 29 شعبان حتى 11 شوال 1441هـ حوالي 178.452 مستفيداً من مختلف الجنسيات.

وأنهت المبادرة مغادرة 12.798 مستفيداً، وذلك بعد موافقة دولهم على استقبالهم، حيث تمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والنهائي) والتأشيرات بكل أنواعها من السفـر جـواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.

ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية "رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول"، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.


يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، بالإضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:57 PM

مبادرة "عودة" تنهي مغادرة 12.798 مستفيداً

من 29 شعبان لـ 11 شوال من مختلف الجنسيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد المسجلين في مبادرة "عودة" المتاحة من خلال منصة "أبشر" من حاملي تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي والتأشيرات بكل أنواعها خلال الفترة من 29 شعبان حتى 11 شوال 1441هـ حوالي 178.452 مستفيداً من مختلف الجنسيات.

وأنهت المبادرة مغادرة 12.798 مستفيداً، وذلك بعد موافقة دولهم على استقبالهم، حيث تمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والنهائي) والتأشيرات بكل أنواعها من السفـر جـواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.

ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية "رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول"، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.


يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، بالإضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

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