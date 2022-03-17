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"المغامسي": قرار هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة مؤصّل شرعًا "نقلًا وعقلًا"

أكّد أن شرع الله أكبر من أن يعرّض الناس للتهلكة

أشاد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، بقرار هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان بسبب جائحة #كورونا.

وأوضح في هذا الصدد أن القرار مؤصل شرعًا -نقلًا وعقلًا- وشرْع الله أكبر من أن يعرّض الناس للتهلكة، سائلًا الله أن يجزي هيئة كبار العلماء عنّا خيرًا، وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون به من جهد مبارك لصالح البلاد والعباد، وأن يرفع الضرّ ويكشف البلوى.

وفي التفاصيل: فقد علق الشيخ المغامسي لقناة الإخبارية على القرار بقوله: "الله رحيم بخلقه ولطيف بعباده، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فيها أساطين علماء هذه البلاد المشهود لهم بالفضل والعلم والقدم الراسخة في الدين".

وأضاف أن "القرار مؤصّل شرعًا، ويتفق مع العقل والنقل؛ حيث استدلّ العلماء بآيات وأحاديث وقواعد فقهية اتفق العلماء عليها خلفًا بعد سلف"، مشيرًا إلى أن "الإسلام يحافظ على بقاء الناس؛ لأن العبادات لا تقوم إلا بهم، فإذا فني الناس وهلكوا من الذي سيعبد الله؟ فنظرت هيئة كبار العلماء إلى هذا الجانب، هذه جائحة ابتلى الله بها أهل الأرض جميعًا".

ولفت "المغامسي" إلى أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حضر جلسة هيئة كبار العلماء لاتخاذ قرار وقف صلاة الجمعة والجماعة؛ حيث بُني القرار بناءً محكمًا شرعيًّا وعقليًّا ونقليًّا واحترازيًّا؛ فهو قرار موفّق ومؤصّل ومحكم، وفيه من مصالح العباد الشيء الكثير.

فيروس كورونا الجديد هيئة كبار العلماء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغامسي": قرار هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة مؤصّل شرعًا "نقلًا وعقلًا"
سبق

أشاد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، بقرار هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان بسبب جائحة #كورونا.

وأوضح في هذا الصدد أن القرار مؤصل شرعًا -نقلًا وعقلًا- وشرْع الله أكبر من أن يعرّض الناس للتهلكة، سائلًا الله أن يجزي هيئة كبار العلماء عنّا خيرًا، وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون به من جهد مبارك لصالح البلاد والعباد، وأن يرفع الضرّ ويكشف البلوى.

وفي التفاصيل: فقد علق الشيخ المغامسي لقناة الإخبارية على القرار بقوله: "الله رحيم بخلقه ولطيف بعباده، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فيها أساطين علماء هذه البلاد المشهود لهم بالفضل والعلم والقدم الراسخة في الدين".

وأضاف أن "القرار مؤصّل شرعًا، ويتفق مع العقل والنقل؛ حيث استدلّ العلماء بآيات وأحاديث وقواعد فقهية اتفق العلماء عليها خلفًا بعد سلف"، مشيرًا إلى أن "الإسلام يحافظ على بقاء الناس؛ لأن العبادات لا تقوم إلا بهم، فإذا فني الناس وهلكوا من الذي سيعبد الله؟ فنظرت هيئة كبار العلماء إلى هذا الجانب، هذه جائحة ابتلى الله بها أهل الأرض جميعًا".

ولفت "المغامسي" إلى أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حضر جلسة هيئة كبار العلماء لاتخاذ قرار وقف صلاة الجمعة والجماعة؛ حيث بُني القرار بناءً محكمًا شرعيًّا وعقليًّا ونقليًّا واحترازيًّا؛ فهو قرار موفّق ومؤصّل ومحكم، وفيه من مصالح العباد الشيء الكثير.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:47 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:40 PM

"المغامسي": قرار هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة مؤصّل شرعًا "نقلًا وعقلًا"

أكّد أن شرع الله أكبر من أن يعرّض الناس للتهلكة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
5,572

أشاد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، بقرار هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان بسبب جائحة #كورونا.

وأوضح في هذا الصدد أن القرار مؤصل شرعًا -نقلًا وعقلًا- وشرْع الله أكبر من أن يعرّض الناس للتهلكة، سائلًا الله أن يجزي هيئة كبار العلماء عنّا خيرًا، وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون به من جهد مبارك لصالح البلاد والعباد، وأن يرفع الضرّ ويكشف البلوى.

وفي التفاصيل: فقد علق الشيخ المغامسي لقناة الإخبارية على القرار بقوله: "الله رحيم بخلقه ولطيف بعباده، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فيها أساطين علماء هذه البلاد المشهود لهم بالفضل والعلم والقدم الراسخة في الدين".

وأضاف أن "القرار مؤصّل شرعًا، ويتفق مع العقل والنقل؛ حيث استدلّ العلماء بآيات وأحاديث وقواعد فقهية اتفق العلماء عليها خلفًا بعد سلف"، مشيرًا إلى أن "الإسلام يحافظ على بقاء الناس؛ لأن العبادات لا تقوم إلا بهم، فإذا فني الناس وهلكوا من الذي سيعبد الله؟ فنظرت هيئة كبار العلماء إلى هذا الجانب، هذه جائحة ابتلى الله بها أهل الأرض جميعًا".

ولفت "المغامسي" إلى أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حضر جلسة هيئة كبار العلماء لاتخاذ قرار وقف صلاة الجمعة والجماعة؛ حيث بُني القرار بناءً محكمًا شرعيًّا وعقليًّا ونقليًّا واحترازيًّا؛ فهو قرار موفّق ومؤصّل ومحكم، وفيه من مصالح العباد الشيء الكثير.

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