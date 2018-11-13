في إطار اهتمامها بمؤسسات التعليم العالي.. الوهيبي: "الندوة" دعمت 10 جامعات إفريقية

عبر توفير المنح الدراسية للأساتذة وتقديم الأجهزة والحواسيب والمعدات الفنية والمكتبات

قدّمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مؤخراً، دعماً مقدراً لعدد من الجامعات الإفريقية؛ في إطار اهتمامها بدعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في الدول المختلفة وفي البلدان الإفريقية على وجه الخصوص.

وأوضح الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي قائلاً: إن اهتمام الندوة ودعمها لهذه المؤسسة التعليمية؛ يأتي في إطار اهتمام الندوة بمسيرة هذه الجامعات، وبتوفيرها فرص التعليم لأبناء المسلمين وأبناء المجتمعات المختلفة في البلدان الإفريقية، وفي غيرها من البلدان؛ لافتاً إلى أن الجامعات التي تم دعمها مؤخراً أكثر من عشر جامعات هي جامعة الساحل في باماكو بمالي، وجامعة الملك فيصل في إنجمينا بتشاد، والجامعة الإسلامية في ساي بالنيجر، وجامعة عبدالله بن يسن في نواكشوط بموريتانيا، وجامعة بالي العالمية بإثيوبيا، وكلية الفرقان فيها، وجامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم بالسودان، وجامعة جزر القمر في موروني، وجامعة زنجبار، وجامعة الفرقان في أبيدجان بساحل العاج.

وأضاف الدكتور الوهيبي، أن الدعم الذي تقدّمه الندوة يتمثل في توفير المنح الدراسية لتأهيل الأساتذة ودعم الجامعات بالأجهزة والحواسيب والمعدات الفنية؛ للمساهمة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة إلى توفير المكتبات الجامعية في مختلف التخصصات؛ مشيراً إلى أن هذه الجهود قد لاقت قبولاً واستحساناً واسعاً في تلك الدول والمجتمعات من قِبَل المسؤولين فيها؛ الأمر الذي يُرجى أن يساهم في نهضتها وتقدمها.