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جدة تسجل 2200 حالة تعافٍ من "كورونا"

في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة

سجلت جدة تزايداً في عدد المتعافين بواقع 92 متعافياً، اليوم الثلاثاء، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 2200 متعافي.

وجاءت جدة في المرتبة الثالثة على مستوى المملكة من حيث أعداد المتعافين بعد الرياض التي تصدرت بـ 4041 متعافياً ثم مكة المكرمة بـ 3701 متعافياً.

كما حلّت جدة في المركز الثاني بعد مكة المكرمة من حيث عدد الحالات النشطة بـ 4937 حالة، كما سجلت 7214 مصاباً بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين.

وأشار إلى أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2520 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 15257 حالة.

وقال المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ تسع حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 264 متوفيًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تسجل 2200 حالة تعافٍ من "كورونا"
سبق

سجلت جدة تزايداً في عدد المتعافين بواقع 92 متعافياً، اليوم الثلاثاء، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 2200 متعافي.

وجاءت جدة في المرتبة الثالثة على مستوى المملكة من حيث أعداد المتعافين بعد الرياض التي تصدرت بـ 4041 متعافياً ثم مكة المكرمة بـ 3701 متعافياً.

كما حلّت جدة في المركز الثاني بعد مكة المكرمة من حيث عدد الحالات النشطة بـ 4937 حالة، كما سجلت 7214 مصاباً بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين.

وأشار إلى أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2520 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 15257 حالة.

وقال المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ تسع حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 264 متوفيًا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:01 PM

جدة تسجل 2200 حالة تعافٍ من "كورونا"

في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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سجلت جدة تزايداً في عدد المتعافين بواقع 92 متعافياً، اليوم الثلاثاء، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 2200 متعافي.

وجاءت جدة في المرتبة الثالثة على مستوى المملكة من حيث أعداد المتعافين بعد الرياض التي تصدرت بـ 4041 متعافياً ثم مكة المكرمة بـ 3701 متعافياً.

كما حلّت جدة في المركز الثاني بعد مكة المكرمة من حيث عدد الحالات النشطة بـ 4937 حالة، كما سجلت 7214 مصاباً بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين.

وأشار إلى أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2520 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 15257 حالة.

وقال المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ تسع حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 264 متوفيًا.

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