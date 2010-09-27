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رئاسة الحرمين و"الحج" والجهات الأمنية تناقش المرحلة الأولى لأداء العمرة

لضمان سلامة المعتمرين والزوار

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجهتين وتوفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك، بعد قرار عودة العمرة تدريجيًا، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الرئاسة العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام.

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أدائها وفق تطلعات ولاة الأمر ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

إلى ذلك شكر وزير الحج والعمرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الجهود التي تقوم بها، وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

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رئاسة الحرمين و"الحج" والجهات الأمنية تناقش المرحلة الأولى لأداء العمرة
سبق

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجهتين وتوفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك، بعد قرار عودة العمرة تدريجيًا، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الرئاسة العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام.

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أدائها وفق تطلعات ولاة الأمر ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

إلى ذلك شكر وزير الحج والعمرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الجهود التي تقوم بها، وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
04:12 PM

رئاسة الحرمين و"الحج" والجهات الأمنية تناقش المرحلة الأولى لأداء العمرة

لضمان سلامة المعتمرين والزوار

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجهتين وتوفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك، بعد قرار عودة العمرة تدريجيًا، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الرئاسة العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام.

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أدائها وفق تطلعات ولاة الأمر ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

إلى ذلك شكر وزير الحج والعمرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الجهود التي تقوم بها، وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

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