النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

1366 إصابة و276 ضحية جديدة بكورونا في إسبانيا

إجمالي المصابين ارتفع لـ 216582 والوفيات 25100

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 25100 عقب تسجيل 276 وفاة جديدة.

كما كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
1366 إصابة و276 ضحية جديدة بكورونا في إسبانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 25100 عقب تسجيل 276 وفاة جديدة.

كما كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:59 PM

1366 إصابة و276 ضحية جديدة بكورونا في إسبانيا

إجمالي المصابين ارتفع لـ 216582 والوفيات 25100

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
422

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إلى 25100 عقب تسجيل 276 وفاة جديدة.

كما كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,779
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,864

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة