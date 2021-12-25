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"المبارك" يشكر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على تعيينه رئيساً تنفيذياً

أعرب عن أمله في مواصلة مسيرة الإنجازات لخدمة المملكة

قدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبدالرحمن بن معن المبارك، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الثقة بتعيينه رئيساً تنفيذياً للمؤسسة اعتباراً من 1 يناير 2022م.

وقال "المبارك" الذي كان يشغل منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد لقطاع البريد: "‏انتهت هذا الأسبوع رحلتي مع منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع الواعد للبريد وتطبيقات التوصيل، أسأل الله أن أكون قد وفقت في مهمتي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".

‏وأضاف "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للوزير ‎رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ‎محمد بن سعود التميمي، على الدعم اللامحدود الذي لقيته من لدنهم، والذي لولاه ما استطعنا من تحقيق الكثير من الإنجازات للقطاعين الخاص والعام".

وتابع "‏كما أخص بوافر الشكر والتقدير أبطال قطاع البريد بالهيئة، الذين يجير لهم كافة ما تم إنجازه في هذا القطاع منذ الجائحة وحتى يومنا هذا، حيث إنهم هم سر النجاح والإنجاز، وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق والسداد وبمعرفتهم سأفخر دائماً".

وأضاف "‏ولا أنسى من الشكر أبطال القطاع الخاص من شركات ‎نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الذين وقفوا وقفة الرجل الواحد لتخفيف آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين - جزاهم الله عنا كل خير- وقاموا بتوفير أعلى درجات الجودة في خدماتهم المقدمة في المملكة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المبارك" يشكر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على تعيينه رئيساً تنفيذياً
سبق

قدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبدالرحمن بن معن المبارك، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الثقة بتعيينه رئيساً تنفيذياً للمؤسسة اعتباراً من 1 يناير 2022م.

وقال "المبارك" الذي كان يشغل منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد لقطاع البريد: "‏انتهت هذا الأسبوع رحلتي مع منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع الواعد للبريد وتطبيقات التوصيل، أسأل الله أن أكون قد وفقت في مهمتي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".

‏وأضاف "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للوزير ‎رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ‎محمد بن سعود التميمي، على الدعم اللامحدود الذي لقيته من لدنهم، والذي لولاه ما استطعنا من تحقيق الكثير من الإنجازات للقطاعين الخاص والعام".

وتابع "‏كما أخص بوافر الشكر والتقدير أبطال قطاع البريد بالهيئة، الذين يجير لهم كافة ما تم إنجازه في هذا القطاع منذ الجائحة وحتى يومنا هذا، حيث إنهم هم سر النجاح والإنجاز، وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق والسداد وبمعرفتهم سأفخر دائماً".

وأضاف "‏ولا أنسى من الشكر أبطال القطاع الخاص من شركات ‎نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الذين وقفوا وقفة الرجل الواحد لتخفيف آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين - جزاهم الله عنا كل خير- وقاموا بتوفير أعلى درجات الجودة في خدماتهم المقدمة في المملكة".

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
10:35 PM

"المبارك" يشكر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على تعيينه رئيساً تنفيذياً

أعرب عن أمله في مواصلة مسيرة الإنجازات لخدمة المملكة

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منصور الشلاقي - الرياض
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قدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبدالرحمن بن معن المبارك، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الثقة بتعيينه رئيساً تنفيذياً للمؤسسة اعتباراً من 1 يناير 2022م.

وقال "المبارك" الذي كان يشغل منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد لقطاع البريد: "‏انتهت هذا الأسبوع رحلتي مع منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع الواعد للبريد وتطبيقات التوصيل، أسأل الله أن أكون قد وفقت في مهمتي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".

‏وأضاف "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للوزير ‎رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ‎محمد بن سعود التميمي، على الدعم اللامحدود الذي لقيته من لدنهم، والذي لولاه ما استطعنا من تحقيق الكثير من الإنجازات للقطاعين الخاص والعام".

وتابع "‏كما أخص بوافر الشكر والتقدير أبطال قطاع البريد بالهيئة، الذين يجير لهم كافة ما تم إنجازه في هذا القطاع منذ الجائحة وحتى يومنا هذا، حيث إنهم هم سر النجاح والإنجاز، وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق والسداد وبمعرفتهم سأفخر دائماً".

وأضاف "‏ولا أنسى من الشكر أبطال القطاع الخاص من شركات ‎نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الذين وقفوا وقفة الرجل الواحد لتخفيف آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين - جزاهم الله عنا كل خير- وقاموا بتوفير أعلى درجات الجودة في خدماتهم المقدمة في المملكة".

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