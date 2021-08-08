احتفل أبناء بندر بن محيا المرشدي مساء الجمعة الماضي بزواج بندر وبدر سلطان على كريمة نايف بن بندر في حفل مختصر حضره الأهل والأصدقاء والزملاء؛ تماشياً مع الوضع الراهن لفيروس كورونا.
"المرشدي" يحتفلون بزواج "بندر" و"بدر"
احتفل أبناء بندر بن محيا المرشدي مساء الجمعة الماضي بزواج بندر وبدر سلطان على كريمة نايف بن بندر في حفل مختصر حضره الأهل والأصدقاء والزملاء؛ تماشياً مع الوضع الراهن لفيروس كورونا.
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"المرشدي" يحتفلون بزواج "بندر" و"بدر"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-08
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:16 PM
"المرشدي" يحتفلون بزواج "بندر" و"بدر"
احتفل أبناء بندر بن محيا المرشدي مساء الجمعة الماضي بزواج بندر وبدر سلطان على كريمة نايف بن بندر في حفل مختصر حضره الأهل والأصدقاء والزملاء؛ تماشياً مع الوضع الراهن لفيروس كورونا.
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