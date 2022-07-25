الوحدة يدعم خط هجومه بالفرنسي "يوسف نياكاتي"

أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب خط هجوم قادمًا من فريق خيلويزي البلجيكي لمدة ثلاث سنوات.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف العديد من الأندية؛ أبرزها سانت جيلويسي البلجيكي، وبولون وكريتيل وأفرانش من فرنسا.

ويمتاز اللاعب بالقوة والسرعة والمهارة وإجادة التسديد والتسجيل بكلتا القدمين.

خاض 40 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6.