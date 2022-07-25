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الوحدة يدعم خط هجومه بالفرنسي "يوسف نياكاتي"

أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب خط هجوم قادمًا من فريق خيلويزي البلجيكي لمدة ثلاث سنوات.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف العديد من الأندية؛ أبرزها سانت جيلويسي البلجيكي، وبولون وكريتيل وأفرانش من فرنسا.

ويمتاز اللاعب بالقوة والسرعة والمهارة وإجادة التسديد والتسجيل بكلتا القدمين.

خاض 40 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوحدة يدعم خط هجومه بالفرنسي "يوسف نياكاتي"
سبق

أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب خط هجوم قادمًا من فريق خيلويزي البلجيكي لمدة ثلاث سنوات.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف العديد من الأندية؛ أبرزها سانت جيلويسي البلجيكي، وبولون وكريتيل وأفرانش من فرنسا.

ويمتاز اللاعب بالقوة والسرعة والمهارة وإجادة التسديد والتسجيل بكلتا القدمين.

خاض 40 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:12 PM

الوحدة يدعم خط هجومه بالفرنسي "يوسف نياكاتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب خط هجوم قادمًا من فريق خيلويزي البلجيكي لمدة ثلاث سنوات.

ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف العديد من الأندية؛ أبرزها سانت جيلويسي البلجيكي، وبولون وكريتيل وأفرانش من فرنسا.

ويمتاز اللاعب بالقوة والسرعة والمهارة وإجادة التسديد والتسجيل بكلتا القدمين.

خاض 40 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

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11 ديسمبر
33,191
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