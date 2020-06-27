سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة. وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت: شفاء 617 حالة من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-27 سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة.

وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 02:11 PM

الكويت: شفاء 617 حالة من كورونا ارتفاع عدد المتعافين إلى 34586





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سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة.

وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.