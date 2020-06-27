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"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

الكويت: شفاء 617 حالة من كورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 34586

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة.
وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 617 حالة من كورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة.
وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
02:11 PM

الكويت: شفاء 617 حالة من كورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 34586

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 617 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 34586 حالة.
وأكدت تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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