نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات"، فيديو يوثّق قبض رجال الأمن على عدد من الجماهير، قاموا برمي عُلَب المياه داخل أرضية الملعب أثناء مباراة الاتحاد والهلال البارحة.
شاهد.. الأمن يضبط جماهير رمَت عُلَب المياه داخل الملعب في مباراة الاتحاد والهلال
نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات"، فيديو يوثّق قبض رجال الأمن على عدد من الجماهير، قاموا برمي عُلَب المياه داخل أرضية الملعب أثناء مباراة الاتحاد والهلال البارحة.
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شاهد.. الأمن يضبط جماهير رمَت عُلَب المياه داخل الملعب في مباراة الاتحاد والهلالعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-22
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:14 PM
شاهد.. الأمن يضبط جماهير رمَت عُلَب المياه داخل الملعب في مباراة الاتحاد والهلال
نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات"، فيديو يوثّق قبض رجال الأمن على عدد من الجماهير، قاموا برمي عُلَب المياه داخل أرضية الملعب أثناء مباراة الاتحاد والهلال البارحة.
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