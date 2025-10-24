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تعرّف على السيرة الذاتية لـ"الجاسر" وزير النقل الجديد

من مدير الخطوط السعودية إلى بنك الجزيرة

فيما يلي السيرة الذاتية للمهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، الذي صدر أمس أمرٌ ملكي بتعيينه وزيرًا للنقل.

2014- 2019م: مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.

2010- 2014م: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

2003- 2010م: مدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع (لكزس)، ثم لعمليات (تويوتا).

2000- 2003م: مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

1995- 2000م: مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.

1990- 1995م: مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.

1983- 1989م: مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.

وزير النقل صالح الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على السيرة الذاتية لـ"الجاسر" وزير النقل الجديد
سبق

فيما يلي السيرة الذاتية للمهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، الذي صدر أمس أمرٌ ملكي بتعيينه وزيرًا للنقل.

2014- 2019م: مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.

2010- 2014م: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

2003- 2010م: مدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع (لكزس)، ثم لعمليات (تويوتا).

2000- 2003م: مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

1995- 2000م: مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.

1990- 1995م: مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.

1983- 1989م: مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:31 AM

تعرّف على السيرة الذاتية لـ"الجاسر" وزير النقل الجديد

من مدير الخطوط السعودية إلى بنك الجزيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
6,203

فيما يلي السيرة الذاتية للمهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، الذي صدر أمس أمرٌ ملكي بتعيينه وزيرًا للنقل.

2014- 2019م: مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.

2010- 2014م: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

2003- 2010م: مدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع (لكزس)، ثم لعمليات (تويوتا).

2000- 2003م: مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

1995- 2000م: مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.

1990- 1995م: مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.

1983- 1989م: مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.

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