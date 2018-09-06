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"السعودية للكهرباء": عطل فني طارئ وراء انقطاع الخدمة عن حي الحمراء في الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة إلى جميع المشتركين، مشددة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة لمواجهة أية أعطال طارئة.

وبينت "السعودية للكهرباء" رداً على الخبر الذي نشرته "سبق" بعنوان "6 ساعات وفي درجة حرارة 45... "حمراء" الرياض بلا كهرباء"، أن عطلاً فنياً طارئاً بالشبكة الكهربائية تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد محدود من المشتركين، حيث تم استنفار الفرق الفنية إلى الموقع، والعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتوفير محطة متنقلة لتغذية المشتركين بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من إصلاح العطل بشكل نهائي.

وأضافت أن فرق الطوارئ والصيانة تمكنت من إصلاح العطل وإعادة الخدمة للمشتركين من خلال أعمال الحفر وتوصيل الكابلات، مشيدة في الوقت نفسه بجهود فرق الصيانة والطوارئ للعمل على إصلاح الأعطال الطارئة بالشبكة ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ عدداً من الخدمات النوعية مثل خدمة "صديق الكهرباء" على تطبيق واتساب (0533991100) وتويتر (@alkahrabafriend)، وكذلك الرسائل النصية المجانية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال الثلاث، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@alkahrabacare)، و"مركز خدمة المشترك" عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.

6ساعات وفي درجة حرارة 45 ..."حمراء" الرياض بلا كهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": عطل فني طارئ وراء انقطاع الخدمة عن حي الحمراء في الرياض
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة إلى جميع المشتركين، مشددة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة لمواجهة أية أعطال طارئة.

وبينت "السعودية للكهرباء" رداً على الخبر الذي نشرته "سبق" بعنوان "6 ساعات وفي درجة حرارة 45... "حمراء" الرياض بلا كهرباء"، أن عطلاً فنياً طارئاً بالشبكة الكهربائية تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد محدود من المشتركين، حيث تم استنفار الفرق الفنية إلى الموقع، والعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتوفير محطة متنقلة لتغذية المشتركين بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من إصلاح العطل بشكل نهائي.

وأضافت أن فرق الطوارئ والصيانة تمكنت من إصلاح العطل وإعادة الخدمة للمشتركين من خلال أعمال الحفر وتوصيل الكابلات، مشيدة في الوقت نفسه بجهود فرق الصيانة والطوارئ للعمل على إصلاح الأعطال الطارئة بالشبكة ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ عدداً من الخدمات النوعية مثل خدمة "صديق الكهرباء" على تطبيق واتساب (0533991100) وتويتر (@alkahrabafriend)، وكذلك الرسائل النصية المجانية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال الثلاث، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@alkahrabacare)، و"مركز خدمة المشترك" عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:53 PM

"السعودية للكهرباء": عطل فني طارئ وراء انقطاع الخدمة عن حي الحمراء في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة إلى جميع المشتركين، مشددة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة لمواجهة أية أعطال طارئة.

وبينت "السعودية للكهرباء" رداً على الخبر الذي نشرته "سبق" بعنوان "6 ساعات وفي درجة حرارة 45... "حمراء" الرياض بلا كهرباء"، أن عطلاً فنياً طارئاً بالشبكة الكهربائية تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد محدود من المشتركين، حيث تم استنفار الفرق الفنية إلى الموقع، والعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتوفير محطة متنقلة لتغذية المشتركين بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من إصلاح العطل بشكل نهائي.

وأضافت أن فرق الطوارئ والصيانة تمكنت من إصلاح العطل وإعادة الخدمة للمشتركين من خلال أعمال الحفر وتوصيل الكابلات، مشيدة في الوقت نفسه بجهود فرق الصيانة والطوارئ للعمل على إصلاح الأعطال الطارئة بالشبكة ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ عدداً من الخدمات النوعية مثل خدمة "صديق الكهرباء" على تطبيق واتساب (0533991100) وتويتر (@alkahrabafriend)، وكذلك الرسائل النصية المجانية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال الثلاث، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@alkahrabacare)، و"مركز خدمة المشترك" عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.

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