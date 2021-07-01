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130 دولة توافق على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

بينها "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"

أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم (الخميس)، أن نحو 130 دولة وقّعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وذكرت المنظمة في بيان أن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"، ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة على الأقل.

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130 دولة توافق على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات
سبق

أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم (الخميس)، أن نحو 130 دولة وقّعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وذكرت المنظمة في بيان أن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"، ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة على الأقل.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:55 PM

130 دولة توافق على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

بينها "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم (الخميس)، أن نحو 130 دولة وقّعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وذكرت المنظمة في بيان أن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأميركية العملاقة "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"، ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة على الأقل.

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