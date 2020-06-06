أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.
الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي
لتصل إلى 6642 وفاة وقرابة الـ240 ألف إصابة
أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.
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الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يوميصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-06
أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:54 AM
الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي
لتصل إلى 6642 وفاة وقرابة الـ240 ألف إصابة
أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.
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