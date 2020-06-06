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الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي

لتصل إلى 6642 وفاة وقرابة الـ240 ألف إصابة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي
سبق

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:54 AM

الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي

لتصل إلى 6642 وفاة وقرابة الـ240 ألف إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.

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30 يناير
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