أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.

الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-06 أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 10:54 AM

الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي لتصل إلى 6642 وفاة وقرابة الـ240 ألف إصابة





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أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.