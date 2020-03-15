وزير "الإسلامية" يخفض نسبة الحضور لموظفي الوزارة وفروعها 50%

ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية، وخفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50%؜ على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد.

ونص القرار الذي يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة تجاه فيروس "كورونا"، على تطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضوراً وانصرافاً، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتاليين على أن تتولى كل "وكالة - إدارة عامة - فرع - أمانة" ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل.

ويأتي قرار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الأخير ضمن مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة؛ مواكبة لجهود القيادة الرشيدة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، والتي يأتي منها تعليق البرامج الدعوية والدروس في المساجد والدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وإقامة أكبر حملة إرشادية بالمساجد بمناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب مشاركة كل الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة الماضية للحديث عن الضوابط الشرعية حيال الأمراض المعدية، كذلك منع البصمة لمنسوبي الوزارة وفروعها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بتعقيم المساجد في المملكة، إلى جانب تقليل المدة الزمنية بين الأذان والإقامة وخطبة الجمعة.