شقراء تسجّل 2 تحت الصفر والمزروعات تكتسي بالبياض

وثّقت عدسة "سبق"، تجمُّد المزروعات، صباح اليوم، في شقراء، إذ اكتست بالبياض قُبيل الفجر حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.
وقال الباحث عبدالعزيز الحصيني؛ مغرِّداً: سجّلت درجة الحرارة، اليوم الأحد، درجتين تحت الصفر في شقراء؛ كأقل درجة للحرارة تُسجل في الجزيرة العربية، فيما أكّد الحصيني؛ أن درجة الحرارة سجلت في طريف وعرعر درجة التجمُّد "صفر مئوي".
وثّقت عدسة "سبق"، تجمُّد المزروعات، صباح اليوم، في شقراء، إذ اكتست بالبياض قُبيل الفجر حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.
وقال الباحث عبدالعزيز الحصيني؛ مغرِّداً: سجّلت درجة الحرارة، اليوم الأحد، درجتين تحت الصفر في شقراء؛ كأقل درجة للحرارة تُسجل في الجزيرة العربية، فيما أكّد الحصيني؛ أن درجة الحرارة سجلت في طريف وعرعر درجة التجمُّد "صفر مئوي".
وثّقت عدسة "سبق"، تجمُّد المزروعات، صباح اليوم، في شقراء، إذ اكتست بالبياض قُبيل الفجر حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.
وقال الباحث عبدالعزيز الحصيني؛ مغرِّداً: سجّلت درجة الحرارة، اليوم الأحد، درجتين تحت الصفر في شقراء؛ كأقل درجة للحرارة تُسجل في الجزيرة العربية، فيما أكّد الحصيني؛ أن درجة الحرارة سجلت في طريف وعرعر درجة التجمُّد "صفر مئوي".