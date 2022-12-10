النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شقراء تسجّل 2 تحت الصفر والمزروعات تكتسي بالبياض

الحصيني: تعد أقل درجة سُجِّلت في الجزيرة العربية

وثّقت عدسة "سبق"، تجمُّد المزروعات، صباح اليوم، في شقراء، إذ اكتست بالبياض قُبيل الفجر حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.

وقال الباحث عبدالعزيز الحصيني؛ مغرِّداً: سجّلت درجة الحرارة، اليوم الأحد، درجتين تحت الصفر في شقراء؛ كأقل درجة للحرارة تُسجل في الجزيرة العربية، فيما أكّد الحصيني؛ أن درجة الحرارة سجلت في طريف وعرعر درجة التجمُّد "صفر مئوي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شقراء تسجّل 2 تحت الصفر والمزروعات تكتسي بالبياض
سبق

وثّقت عدسة "سبق"، تجمُّد المزروعات، صباح اليوم، في شقراء، إذ اكتست بالبياض قُبيل الفجر حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.

وقال الباحث عبدالعزيز الحصيني؛ مغرِّداً: سجّلت درجة الحرارة، اليوم الأحد، درجتين تحت الصفر في شقراء؛ كأقل درجة للحرارة تُسجل في الجزيرة العربية، فيما أكّد الحصيني؛ أن درجة الحرارة سجلت في طريف وعرعر درجة التجمُّد "صفر مئوي".

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:23 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:08 PM

شقراء تسجّل 2 تحت الصفر والمزروعات تكتسي بالبياض

الحصيني: تعد أقل درجة سُجِّلت في الجزيرة العربية

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
3
16,370

وثّقت عدسة "سبق"، تجمُّد المزروعات، صباح اليوم، في شقراء، إذ اكتست بالبياض قُبيل الفجر حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.

وقال الباحث عبدالعزيز الحصيني؛ مغرِّداً: سجّلت درجة الحرارة، اليوم الأحد، درجتين تحت الصفر في شقراء؛ كأقل درجة للحرارة تُسجل في الجزيرة العربية، فيما أكّد الحصيني؛ أن درجة الحرارة سجلت في طريف وعرعر درجة التجمُّد "صفر مئوي".

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,034
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,331
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,684
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,976

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة