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"كنت في حالة هلوسة بسبب الفطر".. مسلح يقتل سائحًا بـ "فلوريدا الأمريكية"

الجاني فر من المطعم وألقت الشرطة القبض عليه في أحد الأزقة القريبة

قتل مسلح قال إنه كان في "حالة هلوسة" بسبب تعاطيه "الفطر السحري"، سائحًا من كولورادو خلال تناوله العشاء في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن تقرير اعتقال للشرطة الأمريكية بأن المواطن البالغ 22 عامًا، تاماريوس بلير ديفيد الابن، قتل الشاب، داستين ويكفيلد البالغ من العمر 21 عامًا، مساء الثلاثاء، في مطعم بمدينة ميامي بيتش.

وقال المتهم خلال استجوابه من قِبل الشرطة إنه "كان تحت تأثير تناول الفطر السحري ما جعله يشعر بالقوة".

ودخل الجاني- حسب موقع RT - إلى أحد المطاعم وفتح نار مسدسه على ويكفيلد، الذي كان يتناول العشاء مع عائلته بينهم طفل رضيع يبلغ عامًا واحدًا، والذي حاول الضحية حمايته من المهاجم.

وفر منفذ الهجوم من المطعم وألقت الشرطة القبض عليه في أحد الأزقة القريبة.

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"كنت في حالة هلوسة بسبب الفطر".. مسلح يقتل سائحًا بـ "فلوريدا الأمريكية"
سبق

قتل مسلح قال إنه كان في "حالة هلوسة" بسبب تعاطيه "الفطر السحري"، سائحًا من كولورادو خلال تناوله العشاء في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن تقرير اعتقال للشرطة الأمريكية بأن المواطن البالغ 22 عامًا، تاماريوس بلير ديفيد الابن، قتل الشاب، داستين ويكفيلد البالغ من العمر 21 عامًا، مساء الثلاثاء، في مطعم بمدينة ميامي بيتش.

وقال المتهم خلال استجوابه من قِبل الشرطة إنه "كان تحت تأثير تناول الفطر السحري ما جعله يشعر بالقوة".

ودخل الجاني- حسب موقع RT - إلى أحد المطاعم وفتح نار مسدسه على ويكفيلد، الذي كان يتناول العشاء مع عائلته بينهم طفل رضيع يبلغ عامًا واحدًا، والذي حاول الضحية حمايته من المهاجم.

وفر منفذ الهجوم من المطعم وألقت الشرطة القبض عليه في أحد الأزقة القريبة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:30 PM

"كنت في حالة هلوسة بسبب الفطر".. مسلح يقتل سائحًا بـ "فلوريدا الأمريكية"

الجاني فر من المطعم وألقت الشرطة القبض عليه في أحد الأزقة القريبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل مسلح قال إنه كان في "حالة هلوسة" بسبب تعاطيه "الفطر السحري"، سائحًا من كولورادو خلال تناوله العشاء في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن تقرير اعتقال للشرطة الأمريكية بأن المواطن البالغ 22 عامًا، تاماريوس بلير ديفيد الابن، قتل الشاب، داستين ويكفيلد البالغ من العمر 21 عامًا، مساء الثلاثاء، في مطعم بمدينة ميامي بيتش.

وقال المتهم خلال استجوابه من قِبل الشرطة إنه "كان تحت تأثير تناول الفطر السحري ما جعله يشعر بالقوة".

ودخل الجاني- حسب موقع RT - إلى أحد المطاعم وفتح نار مسدسه على ويكفيلد، الذي كان يتناول العشاء مع عائلته بينهم طفل رضيع يبلغ عامًا واحدًا، والذي حاول الضحية حمايته من المهاجم.

وفر منفذ الهجوم من المطعم وألقت الشرطة القبض عليه في أحد الأزقة القريبة.

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