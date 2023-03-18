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رئيس الهيئة الطبية بإيران يعترف: عدد المصابين بـ"كورونا" أكبر مما تعلنه "الصحة"

قال: نعيش مرحلة تصاعدية للفيروس وهناك مصابون لم يخضعوا للفحص

قال رئيس نظام الهيئة الطبية في إيران محمد رضا ظفرقندي، اليوم الأربعاء: إن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده أكبر مما تعلنه وزارة الصحة.
وأضاف أن الوزارة معنية بنشر الأرقام وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد الإصابات المؤكدة في المختبرات والمستشفيات فقط.
وتابع قائلاً: "هناك الكثير من المصابين الذين لم يخضعوا للفحص، وهناك من يخضعون لحجر صحي داخل منازلهم، وأعداد هؤلاء غير مسجلة".
وصرح بأن "المسؤولين في وزارة الصحة يقولون إنهم يعيشون فترة الذروة في الإصابات، لكن هذا غير صحيح.. الدراسات تشير إلى أن إيران تعيش مرحلة تصاعدية، وكل شيء في المستقبل مرتبط بسلوك المسؤولين والمواطنين".
وأضاف: "إذا تمكنا من زيادة الملتزمين بالحجر الصحي الطوعي بمقدار 20 بالمائة يمكن القول إننا سنتجاوز مرحلة الذروة في غضون أسبوع، لكن في حال استمر الوضع الحالي فإننا سنكون مضطرين للتعامل مع انتشار الفيروس والمزيد من الإصابات والوفيات حتى بعد شهرين".

فيروس كورونا الجديد

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رئيس الهيئة الطبية بإيران يعترف: عدد المصابين بـ"كورونا" أكبر مما تعلنه "الصحة"
سبق

قال رئيس نظام الهيئة الطبية في إيران محمد رضا ظفرقندي، اليوم الأربعاء: إن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده أكبر مما تعلنه وزارة الصحة.
وأضاف أن الوزارة معنية بنشر الأرقام وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد الإصابات المؤكدة في المختبرات والمستشفيات فقط.
وتابع قائلاً: "هناك الكثير من المصابين الذين لم يخضعوا للفحص، وهناك من يخضعون لحجر صحي داخل منازلهم، وأعداد هؤلاء غير مسجلة".
وصرح بأن "المسؤولين في وزارة الصحة يقولون إنهم يعيشون فترة الذروة في الإصابات، لكن هذا غير صحيح.. الدراسات تشير إلى أن إيران تعيش مرحلة تصاعدية، وكل شيء في المستقبل مرتبط بسلوك المسؤولين والمواطنين".
وأضاف: "إذا تمكنا من زيادة الملتزمين بالحجر الصحي الطوعي بمقدار 20 بالمائة يمكن القول إننا سنتجاوز مرحلة الذروة في غضون أسبوع، لكن في حال استمر الوضع الحالي فإننا سنكون مضطرين للتعامل مع انتشار الفيروس والمزيد من الإصابات والوفيات حتى بعد شهرين".

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:46 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM

رئيس الهيئة الطبية بإيران يعترف: عدد المصابين بـ"كورونا" أكبر مما تعلنه "الصحة"

قال: نعيش مرحلة تصاعدية للفيروس وهناك مصابون لم يخضعوا للفحص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس نظام الهيئة الطبية في إيران محمد رضا ظفرقندي، اليوم الأربعاء: إن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده أكبر مما تعلنه وزارة الصحة.
وأضاف أن الوزارة معنية بنشر الأرقام وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد الإصابات المؤكدة في المختبرات والمستشفيات فقط.
وتابع قائلاً: "هناك الكثير من المصابين الذين لم يخضعوا للفحص، وهناك من يخضعون لحجر صحي داخل منازلهم، وأعداد هؤلاء غير مسجلة".
وصرح بأن "المسؤولين في وزارة الصحة يقولون إنهم يعيشون فترة الذروة في الإصابات، لكن هذا غير صحيح.. الدراسات تشير إلى أن إيران تعيش مرحلة تصاعدية، وكل شيء في المستقبل مرتبط بسلوك المسؤولين والمواطنين".
وأضاف: "إذا تمكنا من زيادة الملتزمين بالحجر الصحي الطوعي بمقدار 20 بالمائة يمكن القول إننا سنتجاوز مرحلة الذروة في غضون أسبوع، لكن في حال استمر الوضع الحالي فإننا سنكون مضطرين للتعامل مع انتشار الفيروس والمزيد من الإصابات والوفيات حتى بعد شهرين".

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