النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت.. فيديو ضبط "مفحطين" حاولوا الهروب من رجال الأمن

"الداخلية": الحملات مستمرة لضبط المستهترين

نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص "المفحطين"، يقودون سياراتهم باستهتار ومحاولتهم الهروب من رجال الأمن في منطقة الصبية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة في تعليق على مقطع الفيديو: "ضبط مستهتري منطقة الصبية بعد محاولة هروبهم من رجال الأمن وتحويل 5 أشخاص إلى نظارة المرور وحجز المركبات في كراج الحجز".

وفي تغريدة أخرى أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط "مستهتر" آخر في منطقة سلوى بعد "انتشار مقطع فيديو له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيداعه بالحجز التحفظي للتحقيق معه تمهيدًا لعرضه على محكمة المرور".


وأكدت الداخلية الكويتية على أن "الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على كافة أنحاء البلاد على مدار الأسبوع لضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون".

وزارة الداخلية الكويتية المفحطين

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. فيديو ضبط "مفحطين" حاولوا الهروب من رجال الأمن
سبق

نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص "المفحطين"، يقودون سياراتهم باستهتار ومحاولتهم الهروب من رجال الأمن في منطقة الصبية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة في تعليق على مقطع الفيديو: "ضبط مستهتري منطقة الصبية بعد محاولة هروبهم من رجال الأمن وتحويل 5 أشخاص إلى نظارة المرور وحجز المركبات في كراج الحجز".

وفي تغريدة أخرى أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط "مستهتر" آخر في منطقة سلوى بعد "انتشار مقطع فيديو له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيداعه بالحجز التحفظي للتحقيق معه تمهيدًا لعرضه على محكمة المرور".


وأكدت الداخلية الكويتية على أن "الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على كافة أنحاء البلاد على مدار الأسبوع لضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون".

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:39 PM

الكويت.. فيديو ضبط "مفحطين" حاولوا الهروب من رجال الأمن

"الداخلية": الحملات مستمرة لضبط المستهترين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,701

نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص "المفحطين"، يقودون سياراتهم باستهتار ومحاولتهم الهروب من رجال الأمن في منطقة الصبية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة في تعليق على مقطع الفيديو: "ضبط مستهتري منطقة الصبية بعد محاولة هروبهم من رجال الأمن وتحويل 5 أشخاص إلى نظارة المرور وحجز المركبات في كراج الحجز".

وفي تغريدة أخرى أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط "مستهتر" آخر في منطقة سلوى بعد "انتشار مقطع فيديو له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيداعه بالحجز التحفظي للتحقيق معه تمهيدًا لعرضه على محكمة المرور".


وأكدت الداخلية الكويتية على أن "الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على كافة أنحاء البلاد على مدار الأسبوع لضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة