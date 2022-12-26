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أمير حائل يدشن ‏9 مشاريع تنموية بتكلفة بلغت أكثر من‏ 317 مليون ريال

تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل لتعزيز الترابط بين مناطق المملكة

دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم الأحد، ‏تسعة مشاريع تنموية في المنطقة بتكلفة تبلغ أكثر من 317 مليون ريال.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، وعدد من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد أمير منطقة حائل أن منظومة خدمات الطرق البرية، وخدمات مطار حائل الدولي، ومحطة القطار، تهيئ سبل تحقيق معدلات أعلى اقتصاديًا للمنطقة والوطن بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبمتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية، مبينًا حرصه على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودشن أمير حائل مشروع الأعمال المتبقية للطرق الزراعية بمنطقة حائل التي تضم: "طريق سراء / الهويدي - بطول 12 كلم، وطريق سراء / المعترضة - بطول 11,5 كلم، كما تضم أعمال الطرق الزراعية إنجاز وصلة طريق الحويط - بطول 1,9 كلم، وطريق بدع قني / السليمي - بطول 17 كلم، واستكمال طريق الدابية/ الخفيج - 13 كلم، ووصلة إشبرية الحمراء - بطول 1,3 كلم".

من جانبها، دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة حائل التي تشمل طريق النحيتية / البعايث، مرورًا بقرى الزغيبية ومشاش جاوان (بطول 45,5) كلم، وطريق الثمامية من المعرش إلى طريق السليمي / النحيتية (بطول 40,7) كلم، وطريق المندسة / الجلف (بطول 15) كلم، وطريق إشبرية الصفراء/ البلازية (بطول 12) كلم، إضافة إلى تدشين مشروع تنفيذ الطرق القصيرة، شملت: وصلة بجيلة (بطول 3) كلم، ووصلة الضرس (بطول 5) كلم.

وتم تدشين مشروع طريق عريجاء المزدوج (بطول 17) كلم، وطريق أم القلبان المزدوج (بطول ستة كيلو مترات، كما اشتملت المشروعات التي دُشِّنت ازدواج طريق حائل / الروضة المزدوج (بطول 20) كلم، ومشروع استكمال طريق حائل/ رفحاء (المرحلة الثانية) مفرد بمنطقة حائل (بطول 32) كم، وتقاطع تخاييل (علوي) على طريق حائل/ القصيم السريع، وجسر وادي الأديرع على الطريق الدائري وتقاطع الشعلانية (علوي) على طريق حائل/ القصيم السريع، ومشروع تقاطع مخططات حي السويفلة والمملكة على الطريق الدائري الشمالي (علوي).

ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- لمشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة.

وقال: إن "إنجاز هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية في المنطقة، يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لتعزيز الترابط بين جميع مناطق المملكة ومواصلة ريادة المملكة عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق".

وأضاف أن الوزارة عملت على إنجاز جميع المشاريع بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير جودة الطرق والسلامة في شبكات الطرق بالمملكة كافة، وتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تسهم في دعم صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز النمو المستدام.
من جهته أشار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق ‏إلى استكمال طريق السليمي الشهر المقبل‏.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير حائل يدشن ‏9 مشاريع تنموية بتكلفة بلغت أكثر من‏ 317 مليون ريال
سبق

دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم الأحد، ‏تسعة مشاريع تنموية في المنطقة بتكلفة تبلغ أكثر من 317 مليون ريال.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، وعدد من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد أمير منطقة حائل أن منظومة خدمات الطرق البرية، وخدمات مطار حائل الدولي، ومحطة القطار، تهيئ سبل تحقيق معدلات أعلى اقتصاديًا للمنطقة والوطن بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبمتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية، مبينًا حرصه على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودشن أمير حائل مشروع الأعمال المتبقية للطرق الزراعية بمنطقة حائل التي تضم: "طريق سراء / الهويدي - بطول 12 كلم، وطريق سراء / المعترضة - بطول 11,5 كلم، كما تضم أعمال الطرق الزراعية إنجاز وصلة طريق الحويط - بطول 1,9 كلم، وطريق بدع قني / السليمي - بطول 17 كلم، واستكمال طريق الدابية/ الخفيج - 13 كلم، ووصلة إشبرية الحمراء - بطول 1,3 كلم".

من جانبها، دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة حائل التي تشمل طريق النحيتية / البعايث، مرورًا بقرى الزغيبية ومشاش جاوان (بطول 45,5) كلم، وطريق الثمامية من المعرش إلى طريق السليمي / النحيتية (بطول 40,7) كلم، وطريق المندسة / الجلف (بطول 15) كلم، وطريق إشبرية الصفراء/ البلازية (بطول 12) كلم، إضافة إلى تدشين مشروع تنفيذ الطرق القصيرة، شملت: وصلة بجيلة (بطول 3) كلم، ووصلة الضرس (بطول 5) كلم.

وتم تدشين مشروع طريق عريجاء المزدوج (بطول 17) كلم، وطريق أم القلبان المزدوج (بطول ستة كيلو مترات، كما اشتملت المشروعات التي دُشِّنت ازدواج طريق حائل / الروضة المزدوج (بطول 20) كلم، ومشروع استكمال طريق حائل/ رفحاء (المرحلة الثانية) مفرد بمنطقة حائل (بطول 32) كم، وتقاطع تخاييل (علوي) على طريق حائل/ القصيم السريع، وجسر وادي الأديرع على الطريق الدائري وتقاطع الشعلانية (علوي) على طريق حائل/ القصيم السريع، ومشروع تقاطع مخططات حي السويفلة والمملكة على الطريق الدائري الشمالي (علوي).

ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- لمشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة.

وقال: إن "إنجاز هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية في المنطقة، يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لتعزيز الترابط بين جميع مناطق المملكة ومواصلة ريادة المملكة عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق".

وأضاف أن الوزارة عملت على إنجاز جميع المشاريع بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير جودة الطرق والسلامة في شبكات الطرق بالمملكة كافة، وتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تسهم في دعم صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز النمو المستدام.
من جهته أشار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق ‏إلى استكمال طريق السليمي الشهر المقبل‏.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
03:18 PM

أمير حائل يدشن ‏9 مشاريع تنموية بتكلفة بلغت أكثر من‏ 317 مليون ريال

تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل لتعزيز الترابط بين مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم الأحد، ‏تسعة مشاريع تنموية في المنطقة بتكلفة تبلغ أكثر من 317 مليون ريال.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، وعدد من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد أمير منطقة حائل أن منظومة خدمات الطرق البرية، وخدمات مطار حائل الدولي، ومحطة القطار، تهيئ سبل تحقيق معدلات أعلى اقتصاديًا للمنطقة والوطن بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبمتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية، مبينًا حرصه على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودشن أمير حائل مشروع الأعمال المتبقية للطرق الزراعية بمنطقة حائل التي تضم: "طريق سراء / الهويدي - بطول 12 كلم، وطريق سراء / المعترضة - بطول 11,5 كلم، كما تضم أعمال الطرق الزراعية إنجاز وصلة طريق الحويط - بطول 1,9 كلم، وطريق بدع قني / السليمي - بطول 17 كلم، واستكمال طريق الدابية/ الخفيج - 13 كلم، ووصلة إشبرية الحمراء - بطول 1,3 كلم".

من جانبها، دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة حائل التي تشمل طريق النحيتية / البعايث، مرورًا بقرى الزغيبية ومشاش جاوان (بطول 45,5) كلم، وطريق الثمامية من المعرش إلى طريق السليمي / النحيتية (بطول 40,7) كلم، وطريق المندسة / الجلف (بطول 15) كلم، وطريق إشبرية الصفراء/ البلازية (بطول 12) كلم، إضافة إلى تدشين مشروع تنفيذ الطرق القصيرة، شملت: وصلة بجيلة (بطول 3) كلم، ووصلة الضرس (بطول 5) كلم.

وتم تدشين مشروع طريق عريجاء المزدوج (بطول 17) كلم، وطريق أم القلبان المزدوج (بطول ستة كيلو مترات، كما اشتملت المشروعات التي دُشِّنت ازدواج طريق حائل / الروضة المزدوج (بطول 20) كلم، ومشروع استكمال طريق حائل/ رفحاء (المرحلة الثانية) مفرد بمنطقة حائل (بطول 32) كم، وتقاطع تخاييل (علوي) على طريق حائل/ القصيم السريع، وجسر وادي الأديرع على الطريق الدائري وتقاطع الشعلانية (علوي) على طريق حائل/ القصيم السريع، ومشروع تقاطع مخططات حي السويفلة والمملكة على الطريق الدائري الشمالي (علوي).

ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- لمشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة.

وقال: إن "إنجاز هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية في المنطقة، يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لتعزيز الترابط بين جميع مناطق المملكة ومواصلة ريادة المملكة عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق".

وأضاف أن الوزارة عملت على إنجاز جميع المشاريع بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير جودة الطرق والسلامة في شبكات الطرق بالمملكة كافة، وتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، كما تسهم في دعم صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز النمو المستدام.
من جهته أشار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق ‏إلى استكمال طريق السليمي الشهر المقبل‏.

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