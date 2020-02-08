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ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 717 حالة وفاة

تسجيل 81 وفاة جديدة في إقليم هوبي خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

وأوضح إقليم هوبي الصيني تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة في الإقليم إلى 699 حالة.

وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تم تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1985 شخصًا في مدينة ووهان وحدها، بؤرة تفشّي الفيروس.

وبشكل إجمالي قالت السلطات إنه تم تسجيل 24953 حالة إصابة في هوبي منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي، مضيفة أنه تم شفاء أكثر من 1100 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

فيروس كورونا الجديد الصين

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ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 717 حالة وفاة
سبق

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

وأوضح إقليم هوبي الصيني تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة في الإقليم إلى 699 حالة.

وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تم تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1985 شخصًا في مدينة ووهان وحدها، بؤرة تفشّي الفيروس.

وبشكل إجمالي قالت السلطات إنه تم تسجيل 24953 حالة إصابة في هوبي منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي، مضيفة أنه تم شفاء أكثر من 1100 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:16 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 717 حالة وفاة

تسجيل 81 وفاة جديدة في إقليم هوبي خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

وأوضح إقليم هوبي الصيني تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة في الإقليم إلى 699 حالة.

وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تم تسجيل 2841 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1985 شخصًا في مدينة ووهان وحدها، بؤرة تفشّي الفيروس.

وبشكل إجمالي قالت السلطات إنه تم تسجيل 24953 حالة إصابة في هوبي منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي، مضيفة أنه تم شفاء أكثر من 1100 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

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