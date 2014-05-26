النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. 4938 إصابة جديدة في العراق و920 حالة بالأردن

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4938 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1176980 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16241، فيما تم تسجيل 4279 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1090891 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 732356 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 712458 حالة شفاء بعد تسجيل 483 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9395 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. 4938 إصابة جديدة في العراق و920 حالة بالأردن
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4938 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1176980 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16241، فيما تم تسجيل 4279 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1090891 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 732356 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 712458 حالة شفاء بعد تسجيل 483 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9395 حالة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
06:53 PM

كورونا.. 4938 إصابة جديدة في العراق و920 حالة بالأردن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
255

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4938 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1176980 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16241، فيما تم تسجيل 4279 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1090891 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 732356 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 712458 حالة شفاء بعد تسجيل 483 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9395 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة