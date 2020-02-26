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74 مليونًا و9 سنوات من التعثر.. مبنى نادي التهامي بجازان في طي النسيان

رياضيون يطالبون بدعم المنشآت لتنمية الحركة الرياضية بالمنطقة

رصدت عدسة "سبق"، استمرار تعثر مبنى نادي التهامي بمدينة جيزان منذ سنوات، ولم يتم حتى الآن إنجاز المشروع الذي يُعتبر حلمًا للرياضيين والشباب بشكل عام في منطقة جازان.

ووفقًا لتفاصيل المشروع؛ فإن قيمة عقد المقاول تبلغ 74 مليونًا، وقد بدأ العمل في المشروع عام 1432 مع مرور تسع سنوات على بدء العمل؛ إلا أنه لم يكتمل، حتى بعد ما كرر الرياضيون شكاواهم من تعثر مشروع النادي الذي يعتبر أحد الأندية البارزة في الجانب الرياضي بمنطقة جازان خلال فترات من الزمن.

وفي أوقات سابقة، أكد رياضيون أن المنطقة بحاجة لمنشآت رياضية وتطوير القائمة؛ بما يسهم في دعم الحركة الرياضية، على اعتبار أن الملاعب الجازانية ولّادة وقدمت الكثير من أبنائها لمختلف الأندية السعودية.

جازان تعثر مبنى نادي التهامي

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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74 مليونًا و9 سنوات من التعثر.. مبنى نادي التهامي بجازان في طي النسيان
سبق

رصدت عدسة "سبق"، استمرار تعثر مبنى نادي التهامي بمدينة جيزان منذ سنوات، ولم يتم حتى الآن إنجاز المشروع الذي يُعتبر حلمًا للرياضيين والشباب بشكل عام في منطقة جازان.

ووفقًا لتفاصيل المشروع؛ فإن قيمة عقد المقاول تبلغ 74 مليونًا، وقد بدأ العمل في المشروع عام 1432 مع مرور تسع سنوات على بدء العمل؛ إلا أنه لم يكتمل، حتى بعد ما كرر الرياضيون شكاواهم من تعثر مشروع النادي الذي يعتبر أحد الأندية البارزة في الجانب الرياضي بمنطقة جازان خلال فترات من الزمن.

وفي أوقات سابقة، أكد رياضيون أن المنطقة بحاجة لمنشآت رياضية وتطوير القائمة؛ بما يسهم في دعم الحركة الرياضية، على اعتبار أن الملاعب الجازانية ولّادة وقدمت الكثير من أبنائها لمختلف الأندية السعودية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
11:34 AM

74 مليونًا و9 سنوات من التعثر.. مبنى نادي التهامي بجازان في طي النسيان

رياضيون يطالبون بدعم المنشآت لتنمية الحركة الرياضية بالمنطقة

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محمد المواسي - جازان
0
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رصدت عدسة "سبق"، استمرار تعثر مبنى نادي التهامي بمدينة جيزان منذ سنوات، ولم يتم حتى الآن إنجاز المشروع الذي يُعتبر حلمًا للرياضيين والشباب بشكل عام في منطقة جازان.

ووفقًا لتفاصيل المشروع؛ فإن قيمة عقد المقاول تبلغ 74 مليونًا، وقد بدأ العمل في المشروع عام 1432 مع مرور تسع سنوات على بدء العمل؛ إلا أنه لم يكتمل، حتى بعد ما كرر الرياضيون شكاواهم من تعثر مشروع النادي الذي يعتبر أحد الأندية البارزة في الجانب الرياضي بمنطقة جازان خلال فترات من الزمن.

وفي أوقات سابقة، أكد رياضيون أن المنطقة بحاجة لمنشآت رياضية وتطوير القائمة؛ بما يسهم في دعم الحركة الرياضية، على اعتبار أن الملاعب الجازانية ولّادة وقدمت الكثير من أبنائها لمختلف الأندية السعودية.

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