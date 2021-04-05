النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة "باستوس" تدعم أوراق "العين" قبل مواجهة "التعاون" المنتظرة

للمشاركة في الجولة 25 من دوري المحترفين

تأكدت جاهزية مُدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الأنجولي باستوس، لمواجهة التعاون، بعد عودته من تمثيل بلاده في تصفيات كأس أمم إفريقيا وإتمامه العزل الصحي.

وستكون أول مشاركة للاعب، يوم الجمعة المقبل، أمام التعاون، في الجولة الـ25 من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واطمأن المدير الفني لنادي العين، الإسباني بابلو ماشين على جاهزية باستوس لقيادة الدفاع في المباراة المهمة للغاية.

الجدير بالذكر أن العين بات قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الأخير بـ20 نقطة فقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عودة "باستوس" تدعم أوراق "العين" قبل مواجهة "التعاون" المنتظرة
سبق

تأكدت جاهزية مُدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الأنجولي باستوس، لمواجهة التعاون، بعد عودته من تمثيل بلاده في تصفيات كأس أمم إفريقيا وإتمامه العزل الصحي.

وستكون أول مشاركة للاعب، يوم الجمعة المقبل، أمام التعاون، في الجولة الـ25 من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واطمأن المدير الفني لنادي العين، الإسباني بابلو ماشين على جاهزية باستوس لقيادة الدفاع في المباراة المهمة للغاية.

الجدير بالذكر أن العين بات قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الأخير بـ20 نقطة فقط.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
06:02 PM

عودة "باستوس" تدعم أوراق "العين" قبل مواجهة "التعاون" المنتظرة

للمشاركة في الجولة 25 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
717

تأكدت جاهزية مُدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الأنجولي باستوس، لمواجهة التعاون، بعد عودته من تمثيل بلاده في تصفيات كأس أمم إفريقيا وإتمامه العزل الصحي.

وستكون أول مشاركة للاعب، يوم الجمعة المقبل، أمام التعاون، في الجولة الـ25 من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واطمأن المدير الفني لنادي العين، الإسباني بابلو ماشين على جاهزية باستوس لقيادة الدفاع في المباراة المهمة للغاية.

الجدير بالذكر أن العين بات قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الأخير بـ20 نقطة فقط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة