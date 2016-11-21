العراق يسجل 584 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2074419 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23665 وفاة، فيما سُجِّلت 705 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتشافين إلى 2033015 حالة.
العراق يسجل 584 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-21
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2074419 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23665 وفاة، فيما سُجِّلت 705 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتشافين إلى 2033015 حالة.
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:51 PM
العراق يسجل 584 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2074419 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23665 وفاة، فيما سُجِّلت 705 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتشافين إلى 2033015 حالة.