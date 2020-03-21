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"جامعة الشمالية" تلغي جميع اختباراتها الفصلية والنهائية وتغييرها بالتقويم المستمر

إضافة إلى إتاحة الاعتذار والانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون قيود

أشارت جامعة الحدود الشمالية إلى اجتماع مدير الجامعة مع وكلاء الجامعة ومساعديهم وعمداء الكليات والعمادات المساندة المعنية بالعملية التعليمية (عن بعد) اليوم السبت، وحرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب والطالبات في ضوء فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا 19 - COVID، والعمل على التيسير عليهم ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي بما يضمن تحقيق نواتج التعلم.

وقدمت الجامعة التوصية بما يلي:

1- استكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ( Black Board ) حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440 / 1441هـ.

2- إلغاء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية المقررة سابقًا بحسب التقويم الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، وتغييرها بالتقويم المستمر من خلال استخدام بدائل التقويم المقترحة من وزارة التعليم.

3- تغيير نظام التقديرات للنتيجة النهائية للمقررات إلى (ناجح / راسب) من دون درجة (أي لا تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب).

4- إتاحة الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون أن يحسب من ضمن المدة النظامية، وإتاحة الانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون أي قيود.

ودعت إدارة الجامعة المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

فيروس كورونا الجديد جامعة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الشمالية" تلغي جميع اختباراتها الفصلية والنهائية وتغييرها بالتقويم المستمر
سبق

أشارت جامعة الحدود الشمالية إلى اجتماع مدير الجامعة مع وكلاء الجامعة ومساعديهم وعمداء الكليات والعمادات المساندة المعنية بالعملية التعليمية (عن بعد) اليوم السبت، وحرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب والطالبات في ضوء فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا 19 - COVID، والعمل على التيسير عليهم ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي بما يضمن تحقيق نواتج التعلم.

وقدمت الجامعة التوصية بما يلي:

1- استكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ( Black Board ) حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440 / 1441هـ.

2- إلغاء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية المقررة سابقًا بحسب التقويم الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، وتغييرها بالتقويم المستمر من خلال استخدام بدائل التقويم المقترحة من وزارة التعليم.

3- تغيير نظام التقديرات للنتيجة النهائية للمقررات إلى (ناجح / راسب) من دون درجة (أي لا تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب).

4- إتاحة الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون أن يحسب من ضمن المدة النظامية، وإتاحة الانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون أي قيود.

ودعت إدارة الجامعة المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:37 PM

"جامعة الشمالية" تلغي جميع اختباراتها الفصلية والنهائية وتغييرها بالتقويم المستمر

إضافة إلى إتاحة الاعتذار والانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون قيود

A A A
بندر الدغمي - عرعر
1
1,976

أشارت جامعة الحدود الشمالية إلى اجتماع مدير الجامعة مع وكلاء الجامعة ومساعديهم وعمداء الكليات والعمادات المساندة المعنية بالعملية التعليمية (عن بعد) اليوم السبت، وحرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أبنائها الطلاب والطالبات في ضوء فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا 19 - COVID، والعمل على التيسير عليهم ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي بما يضمن تحقيق نواتج التعلم.

وقدمت الجامعة التوصية بما يلي:

1- استكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ( Black Board ) حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440 / 1441هـ.

2- إلغاء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية المقررة سابقًا بحسب التقويم الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، وتغييرها بالتقويم المستمر من خلال استخدام بدائل التقويم المقترحة من وزارة التعليم.

3- تغيير نظام التقديرات للنتيجة النهائية للمقررات إلى (ناجح / راسب) من دون درجة (أي لا تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب).

4- إتاحة الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون أن يحسب من ضمن المدة النظامية، وإتاحة الانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون أي قيود.

ودعت إدارة الجامعة المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

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