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جمعية "زمزم" تنعي رئيس مجلس إدارتها "البار"

وافته المنية صباح اليوم بعد معاناة مع المرض

نعت جمعية "زمزم" بمكة المكرمة، رئيس مجلس إدارتها عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عدنان بن أحمد البار، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وكان الفقيد عضواً بالمجلس المركزي للجمعيات الأهلية، ورئيساً للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، وهو عضو "شورى" سابق، وكان رئيساً لمجلس إدارة جمعية "زمزم" وملهم رؤيتها وقائد مسيرتها.

وتقام الصلاة على الدكتور عدنان البار بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام، فيما يوارى جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة.

جمعية "زمزم" بمكة المكرمة تنعي رئيس مجلس إدارتها "البار"

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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جمعية "زمزم" تنعي رئيس مجلس إدارتها "البار"
سبق

نعت جمعية "زمزم" بمكة المكرمة، رئيس مجلس إدارتها عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عدنان بن أحمد البار، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وكان الفقيد عضواً بالمجلس المركزي للجمعيات الأهلية، ورئيساً للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، وهو عضو "شورى" سابق، وكان رئيساً لمجلس إدارة جمعية "زمزم" وملهم رؤيتها وقائد مسيرتها.

وتقام الصلاة على الدكتور عدنان البار بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام، فيما يوارى جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:37 PM

جمعية "زمزم" تنعي رئيس مجلس إدارتها "البار"

وافته المنية صباح اليوم بعد معاناة مع المرض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نعت جمعية "زمزم" بمكة المكرمة، رئيس مجلس إدارتها عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عدنان بن أحمد البار، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وكان الفقيد عضواً بالمجلس المركزي للجمعيات الأهلية، ورئيساً للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، وهو عضو "شورى" سابق، وكان رئيساً لمجلس إدارة جمعية "زمزم" وملهم رؤيتها وقائد مسيرتها.

وتقام الصلاة على الدكتور عدنان البار بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام، فيما يوارى جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة.

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