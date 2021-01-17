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"أمانة جدة" تنفذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 6 ملايين م2 خلال 2020م

ضمن جهودها نحو تحسين الشوارع والجسور والأنفاق والارتقاء بمستوى الخدمات

نفّذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لأمانة محافظة جدة أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2020م بمساحات تجاوزت 6.051.706 م2 وتركيب عدد 4.218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم، ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة المهندس عمرو جاليه أن الأمانة نفذت خلال العام الماضي خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية والمحورية والشوارع الفرعية في المحافظة، والتي شملت السفلتة وصيانة ومعالجة الهبوطات وصيانة الأرصفة وأعمال الدهانات اللازمة لكل الأحياء.

وأشار "جاليه" إلى أنه تم تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة قدرها 6.051.706 م2 إلى جانب إصلاح هبوطات للطرق والشوارع على مساحة 138.648 م2 فيما وصلت مساحة الأرصفة التي جرى صيانتها 240.950 م2 كذلك الأعمال الوقائية التي تحتاج إليها الطرق من دهانات أرضية بمساحة 105.715 م2 وتركيب عدد 4.218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم.

جدير بالذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق والتي تشمل إنشاء جسور وأنفاق وتأهيل وتطوير طرق ومحاور رئيسية وكذلك أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة في شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً، والارتقاء بشبكة الطرق في أنحاء المحافظة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة جدة" تنفذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 6 ملايين م2 خلال 2020م
سبق

نفّذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لأمانة محافظة جدة أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2020م بمساحات تجاوزت 6.051.706 م2 وتركيب عدد 4.218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم، ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة المهندس عمرو جاليه أن الأمانة نفذت خلال العام الماضي خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية والمحورية والشوارع الفرعية في المحافظة، والتي شملت السفلتة وصيانة ومعالجة الهبوطات وصيانة الأرصفة وأعمال الدهانات اللازمة لكل الأحياء.

وأشار "جاليه" إلى أنه تم تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة قدرها 6.051.706 م2 إلى جانب إصلاح هبوطات للطرق والشوارع على مساحة 138.648 م2 فيما وصلت مساحة الأرصفة التي جرى صيانتها 240.950 م2 كذلك الأعمال الوقائية التي تحتاج إليها الطرق من دهانات أرضية بمساحة 105.715 م2 وتركيب عدد 4.218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم.

جدير بالذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق والتي تشمل إنشاء جسور وأنفاق وتأهيل وتطوير طرق ومحاور رئيسية وكذلك أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة في شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً، والارتقاء بشبكة الطرق في أنحاء المحافظة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
02:34 PM

"أمانة جدة" تنفذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 6 ملايين م2 خلال 2020م

ضمن جهودها نحو تحسين الشوارع والجسور والأنفاق والارتقاء بمستوى الخدمات

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفّذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لأمانة محافظة جدة أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2020م بمساحات تجاوزت 6.051.706 م2 وتركيب عدد 4.218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم، ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة المهندس عمرو جاليه أن الأمانة نفذت خلال العام الماضي خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية والمحورية والشوارع الفرعية في المحافظة، والتي شملت السفلتة وصيانة ومعالجة الهبوطات وصيانة الأرصفة وأعمال الدهانات اللازمة لكل الأحياء.

وأشار "جاليه" إلى أنه تم تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة قدرها 6.051.706 م2 إلى جانب إصلاح هبوطات للطرق والشوارع على مساحة 138.648 م2 فيما وصلت مساحة الأرصفة التي جرى صيانتها 240.950 م2 كذلك الأعمال الوقائية التي تحتاج إليها الطرق من دهانات أرضية بمساحة 105.715 م2 وتركيب عدد 4.218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم.

جدير بالذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق والتي تشمل إنشاء جسور وأنفاق وتأهيل وتطوير طرق ومحاور رئيسية وكذلك أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة في شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً، والارتقاء بشبكة الطرق في أنحاء المحافظة.

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