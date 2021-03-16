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لمنع انتشار "كورونا".. حظر تجوال أسبوعاً في بغداد ابتداءً من الثلاثاء

فرضت خلية الأزمة الحكومية العراقية حظر التجوال في بغداد ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت الخلية في بيان بأن حظر التجوال يبدأ من الساعة 11 مساء الثلاثاء الموافق 17 شهر مارس الحالي ولغاية 24 منه.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية كما استثنى القرار وسائل الإعلام المرخصة والدبلوماسيين والحركة الخاصة بتجارة المواد الغذائية كما قررت اللجنة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى الرابع والعشرين الشهر الحالي فضلاً عن وقف التنقل بين المحافظات.

العراق حظر التجوال فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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لمنع انتشار "كورونا".. حظر تجوال أسبوعاً في بغداد ابتداءً من الثلاثاء
سبق

فرضت خلية الأزمة الحكومية العراقية حظر التجوال في بغداد ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت الخلية في بيان بأن حظر التجوال يبدأ من الساعة 11 مساء الثلاثاء الموافق 17 شهر مارس الحالي ولغاية 24 منه.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية كما استثنى القرار وسائل الإعلام المرخصة والدبلوماسيين والحركة الخاصة بتجارة المواد الغذائية كما قررت اللجنة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى الرابع والعشرين الشهر الحالي فضلاً عن وقف التنقل بين المحافظات.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:14 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:31 AM

لمنع انتشار "كورونا".. حظر تجوال أسبوعاً في بغداد ابتداءً من الثلاثاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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فرضت خلية الأزمة الحكومية العراقية حظر التجوال في بغداد ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت الخلية في بيان بأن حظر التجوال يبدأ من الساعة 11 مساء الثلاثاء الموافق 17 شهر مارس الحالي ولغاية 24 منه.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية كما استثنى القرار وسائل الإعلام المرخصة والدبلوماسيين والحركة الخاصة بتجارة المواد الغذائية كما قررت اللجنة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى الرابع والعشرين الشهر الحالي فضلاً عن وقف التنقل بين المحافظات.

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