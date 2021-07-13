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محافظ صامطة يبحث "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" مع مدير شؤون الإسكان بجازان

يهدف لزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير "السكنية" بأسعار مناسبة

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، بمكتبه بالمحافظة، مدير شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي، بحضور رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد سهلي، ورئيس مركز القفل سحمان بن مبارك السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة برنامج "رسوم الأراضي البيضاء"، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، والذي يحققه هذا البرنامج من التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي بالمحافظة.

كما تم استعراض برنامج "سكني" ومستفيدي "الإسكان التنموي" في محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

وأكد محافظ صامطة على حرص كافة الجهات الخدمية في المحافظة على تذليل كافة العقبات، وتوفير التسهيلات اللازمة وفق توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

فيما قدم مدير شؤون الإسكان بمنطقة جازان شكره وتقديره لمحافظ صامطة على حسن الاستقبال والضيافة ودعمه للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظة، مهيبًا بملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في محافظة صامطة، بضرورة تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa بحسب النطاق الجغرافي المعلن عنه مسبقاً؛ قبل انتهاء المهلة في 29 يوليو 2021 تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل والتي تصل إلى %2,5 من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

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محافظ صامطة يبحث "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" مع مدير شؤون الإسكان بجازان
سبق

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، بمكتبه بالمحافظة، مدير شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي، بحضور رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد سهلي، ورئيس مركز القفل سحمان بن مبارك السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة برنامج "رسوم الأراضي البيضاء"، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، والذي يحققه هذا البرنامج من التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي بالمحافظة.

كما تم استعراض برنامج "سكني" ومستفيدي "الإسكان التنموي" في محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

وأكد محافظ صامطة على حرص كافة الجهات الخدمية في المحافظة على تذليل كافة العقبات، وتوفير التسهيلات اللازمة وفق توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

فيما قدم مدير شؤون الإسكان بمنطقة جازان شكره وتقديره لمحافظ صامطة على حسن الاستقبال والضيافة ودعمه للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظة، مهيبًا بملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في محافظة صامطة، بضرورة تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa بحسب النطاق الجغرافي المعلن عنه مسبقاً؛ قبل انتهاء المهلة في 29 يوليو 2021 تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل والتي تصل إلى %2,5 من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
06:28 PM

محافظ صامطة يبحث "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" مع مدير شؤون الإسكان بجازان

يهدف لزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير "السكنية" بأسعار مناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، بمكتبه بالمحافظة، مدير شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي، بحضور رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد سهلي، ورئيس مركز القفل سحمان بن مبارك السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة برنامج "رسوم الأراضي البيضاء"، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، والذي يحققه هذا البرنامج من التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي بالمحافظة.

كما تم استعراض برنامج "سكني" ومستفيدي "الإسكان التنموي" في محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

وأكد محافظ صامطة على حرص كافة الجهات الخدمية في المحافظة على تذليل كافة العقبات، وتوفير التسهيلات اللازمة وفق توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

فيما قدم مدير شؤون الإسكان بمنطقة جازان شكره وتقديره لمحافظ صامطة على حسن الاستقبال والضيافة ودعمه للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في المحافظة، مهيبًا بملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في محافظة صامطة، بضرورة تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa بحسب النطاق الجغرافي المعلن عنه مسبقاً؛ قبل انتهاء المهلة في 29 يوليو 2021 تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل والتي تصل إلى %2,5 من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

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