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أعلى معدل في أسبوع.. إصابة 249 إيطاليًّا جديدًا بـ"كورونا"

الفيروس أودى بحياة 14

سجَّلت إيطاليا 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أن الحصيلة تعد أعلى معدل للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوع.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 244.216 بشكل إجمالي، في حين ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35.042 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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أعلى معدل في أسبوع.. إصابة 249 إيطاليًّا جديدًا بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت إيطاليا 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أن الحصيلة تعد أعلى معدل للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوع.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 244.216 بشكل إجمالي، في حين ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35.042 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:16 PM

أعلى معدل في أسبوع.. إصابة 249 إيطاليًّا جديدًا بـ"كورونا"

الفيروس أودى بحياة 14

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت إيطاليا 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أن الحصيلة تعد أعلى معدل للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوع.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 244.216 بشكل إجمالي، في حين ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35.042 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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